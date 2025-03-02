Ярмарочную мечеть построят на деньги неравнодушных нижегородцев Культура и отдых

Фото: сайт минграда Нижегородской области

В Нижнем Новгороде на улице Марата, у берега Оки, возведут новую Ярмарочную мечеть. Она сможет вместить до 300 человек, а финансирование проекта будет осуществляться исключительно за счет благотворителей. Об этом порталу GiperNN сообщили в Духовном управлении мусульман России.

Историческая Ярмарочная мечеть была построена в 1817 году и служила местом молитвы не только для местных мусульман, но и для купцов, приезжавших на Нижегородскую ярмарку со всего мира. После установления советской власти здание снесли. Сегодня возрождение мечети поддерживают представители нижегородской татарской общины, чья роль в судьбе этого объекта остается значимой.

Архитектурный облик новой мечети будет воссоздан с учетом пропорций и стилистики оригинального здания. Точная стоимость строительства пока не озвучивается, но в Духовном управлении подчеркивают, что бюджетные средства задействованы не будут.

Ранее стало известно, что при мечети появится паломнический центр. Весь комплекс займет территорию в 2055 кв. м, а общая площадь зданий составит 3212 кв. м. Также на участке установят 16-метровую модульную котельную, а прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

Строительство началось летом 2023 года с закладки первого камня. Для реализации проекта необходимо изменить зонирование территории, переведя ее в категорию культурно-просветительских и религиозных объектов.