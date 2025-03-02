СНТ "Урожай" лишается энергоснабжения из-за долгов

Энергоснабжающая компания "ТНС энерго НН" приняла решение расторгнуть контракт с садовым товариществом "Урожай" в Нижегородской области. Причиной стали многократные нарушения платежных обязательств – сумма задолженности достигла 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Договор прекращает действие в одностороннем порядке с 1 марта. Теперь владельцам участков необходимо самостоятельно оформить договор энергоснабжения.
Для этого собственникам нужно предоставить в компанию копию паспорта, документы на участок, бумаги о допуске в эксплуатацию электросчетчиков, а также подтверждение технологического подключения к сетям. Подать документы можно как в офисах компании, так и дистанционно.
Ранее сообщалось, что в нижегородских домах начали проверять счетчики электроэнергии.
Также был составлен антирейтинг ДУКов по долгам за электричество.
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