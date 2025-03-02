Нижегородцев предупредили о гололеде и мокром снеге 5 марта

В Нижегородской области в ближайшие часы ожидается сложная погодная обстановка. По данным регионального управления МЧС, на дорогах образуется гололёд, выпадет мокрый снег, а видимость в осадках снизится до 500 метров и менее.
Неблагоприятные погодные условия сохранятся до полудня 5 марта.
Жителям региона стоит быть предельно внимательными:
Сотрудники ГИБДД также рекомендуют автомобилистам учитывать дорожные условия, особенно при подъезде к пешеходным переходам и перекрёсткам, а также избегать опасных манёвров.
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