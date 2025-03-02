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Общество

Нижегородцев предупредили о гололеде и мокром снеге 5 марта

05 марта 2025 08:17  [98] Общество

В Нижегородской области в ближайшие часы ожидается сложная погодная обстановка. По данным регионального управления МЧС, на дорогах образуется гололёд, выпадет мокрый снег, а видимость в осадках снизится до 500 метров и менее.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся до полудня 5 марта.  

Жителям региона стоит быть предельно внимательными:  

  • Опасность на крышах – снег и ледяные глыбы могут неожиданно сорваться вниз. При уборке снега с крыш не заходите в опасные зоны.  
  • Водителям – держите дистанцию, избегайте резких манёвров и торможений, снижайте скорость.  
  • Пешеходам – носите световозвращающие элементы, переходите дорогу только по пешеходному переходу, убедившись, что вас заметили.  

Сотрудники ГИБДД также рекомендуют автомобилистам учитывать дорожные условия, особенно при подъезде к пешеходным переходам и перекрёсткам, а также избегать опасных манёвров.  

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Теги:
ГАИ МЧС Погода
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