Нижегородцев предупредили о гололеде и мокром снеге 5 марта Общество

В Нижегородской области в ближайшие часы ожидается сложная погодная обстановка. По данным регионального управления МЧС, на дорогах образуется гололёд, выпадет мокрый снег, а видимость в осадках снизится до 500 метров и менее.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся до полудня 5 марта.

Жителям региона стоит быть предельно внимательными:

Опасность на крышах – снег и ледяные глыбы могут неожиданно сорваться вниз. При уборке снега с крыш не заходите в опасные зоны.

Водителям – держите дистанцию, избегайте резких манёвров и торможений, снижайте скорость.

Пешеходам – носите световозвращающие элементы, переходите дорогу только по пешеходному переходу, убедившись, что вас заметили.

Сотрудники ГИБДД также рекомендуют автомобилистам учитывать дорожные условия, особенно при подъезде к пешеходным переходам и перекрёсткам, а также избегать опасных манёвров.