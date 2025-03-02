Нижегородские предприниматели получили возможность бесплатно консультироваться по маркировке продукции в центрах "Мой бизнес" Бизнес

Фото: центр "Мой бизнес"

66 сотрудников филиалов центра «Мой бизнес» Нижегородской области прошли обучение по работе с порталом «Честный знак» и оказанию консультаций в сфере маркировки товаров. Центр «Мой бизнес» действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Система «Честный знак» – это национальный инструмент повышения прозрачности товарных рынков, защиты потребителей, выравнивания конкуренции, контроля качества товаров, борьбы с любым незаконным оборотом.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, «Честный знак» позволяет отслеживать движение товаров от производителя до конечного потребителя в течение всего срока нахождения товара на рынке, а также бороться со всеми видами нелегального оборота.

«Сегодня все больше предпринимателей региона присоединяется к системе «Честный знак». Уже более 40 тысяч участников оборота - производителей, торговых объектов и точек общественного питания - используют маркировку в работе, и цифры постоянно увеличиваются. Чтобы процесс внедрения маркировки проходил максимально комфортно для бизнеса, мы подключили к работе по информированию предпринимателей инфраструктуру поддержки. Теперь ответы на все вопросы по работе с маркировкой предприниматели могут также получить в центрах «Мой бизнес» и его филиалах в районах области», – рассказал Максим Черкасов.

В качестве спикеров выступили представители Минпрома Нижегородской области и ООО «Оператор-ЦРПТ» (оператор системы «Честный знак»). В ходе выступлений спикеры осветили широкий спектр вопросов, связанных с системой маркировки «Честный знак». Специалисты центров «Мой бизнес» ознакомились с общими положениями работы системы, товарами, подлежащими обязательной маркировке, и пилотными группами товаров, а также рассмотрели практические аспекты работы в личном кабинете и бесплатные сервисы для бизнеса.

По словам регионального куратора ООО «Оператор-ЦРПТ» в Приволжском федеральном округе Евгения Боровского, в настоящее время внедрение маркировки на территории страны – это одно из приоритетных направлений, которое будет и дальше активно расширяться.

«Нижегородская область - в числе регионов, наиболее активно развивающих систему маркировки. Она не только вошла в топ-5 по итогам 2024 года по активности обычных жителей, которые проверяют товары через мобильное приложение «Честный знак», но и среди предпринимателей также находится на лидирующих позициях в ПФО по количеству производителей одежды, обуви, молока и воды, использующих маркировку. Кроме того, Нижегородская область одной из первых в Приволжском федеральном округе организовала консультирование бизнеса в большинстве муниципалитетов региона», – отметил Евгений Боровский.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжится в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».