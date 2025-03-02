Власти отказались вводить эксплуатационную разметку в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде не планируется вводить систему эксплуатационной разметки, которая уже применяется в ряде российских регионов. Об этом изданию pravda-nn.ru сообщили в городской администрации.

Как пояснили в мэрии, подобные изменения принимаются на региональном уровне, и в настоящий момент нормативных оснований для внедрения такой разметки в городе нет.

Система эксплуатационной разметки была введена в России для повышения контроля за парковкой. В частности, жёлтые диагональные линии обозначают зоны, где стоянка полностью запрещена.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде штрафы за парковку на местах для инвалидов уже получили более 5,6 тысячи водителей.

Также стало известно, что в 2025 году в Нижнем Новгороде сделают еще три выделенки для автобусов.