Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 марта 2025 10:00  [44] В Арзамасе простятся с погибшим на СВО Александром Тиселиным
05 марта 2025 09:47  [70] Нижегородцы выступили против закона об усыплении бездомных собак
05 марта 2025 09:39  [64] Нижегородская поликлиника №4 повысила эффективность диспансеризации пациентов
05 марта 2025 09:21  [137] Нижегородские врачи спасли колено футболиста после серьезной травмы
05 марта 2025 09:08  [322] Власти отказались вводить эксплуатационную разметку в Нижнем Новгороде
05 марта 2025 08:54  [83] Нижегородские школьники изучили принцип работы операционных систем на "Уроке цифры"
05 марта 2025 08:46  [130] Нижегородские энергетики усилили работу из-за надвигающейся непогоды
05 марта 2025 08:17  [124] Нижегородцев предупредили о гололеде и мокром снеге 5 марта
05 марта 2025 08:00  [481] Число предложений на рынке вторичного жилья выросло в Нижнем Новгороде
04 марта 2025 20:30  [272] Вдове бойца СВО Валерия Татаринова вручили орден Мужества
Общество

Власти отказались вводить эксплуатационную разметку в Нижнем Новгороде

05 марта 2025 09:08  [322] Общество

В Нижнем Новгороде не планируется вводить систему эксплуатационной разметки, которая уже применяется в ряде российских регионов. Об этом изданию pravda-nn.ru сообщили в городской администрации.  

Как пояснили в мэрии, подобные изменения принимаются на региональном уровне, и в настоящий момент нормативных оснований для внедрения такой разметки в городе нет.  

Система эксплуатационной разметки была введена в России для повышения контроля за парковкой. В частности, жёлтые диагональные линии обозначают зоны, где стоянка полностью запрещена.  

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде штрафы за парковку на местах для инвалидов уже получили более 5,6 тысячи водителей.

Также стало известно, что в 2025 году в Нижнем Новгороде сделают еще три выделенки для автобусов.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги ПДД
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph