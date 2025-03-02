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Общество

Нижегородцы выступили против закона об усыплении бездомных собак

05 марта 2025 09:47  [82] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Нижегородские активисты выразили протест против возможных изменений в законодательстве, которые могут узаконить безвозвратный отлов и эвтаназию бездомных животных. Об этом сообщили в Telegram-канале благотворительного фонда "Сострадание НН".  

Документ, который сейчас обсуждается в Госдуме, предполагает введение новых норм по регулированию численности бездомных собак. В случае его принятия власти смогут официально проводить эвтаназию животных, для которых не нашлось новых хозяев.  

Зоозащитники резко раскритиковали эту инициативу, назвав её "жестокой и бессмысленной". По их мнению, уничтожение бездомных животных не решит проблему, а лишь станет борьбой с последствиями, а не с причинами.  

Активисты призывают сохранить Федеральный закон №498 в его нынешнем виде, который исключает массовые убийства животных. Вместо этого они предлагают: запретить бесконтрольное разведение собак и кошек, ввести обязательную регистрацию домашних животных, усилить контроль за исполнением законодательства.

Зоозащитники обратились к нижегородцам с просьбой написать письма президенту России Владимиру Путину и председателю Госдумы Вячеславу Володину, чтобы остановить принятие спорного законопроекта.  

Ранее сообщалось, что в Бору произошёл случай жестокой расправы над собакой — её застрелили рядом со школой. Полицейские начали проверку.

Редакция НИА "Нижний Новгород" обратилась за комментарием к одному из депутатов Законодательного собрания Нижегородской области по поводу инициативы Володина. Собеседник информагентства сказал, что в приволжской столице серьезной проблемы с бродячими собаками нет. Однако финансирование программ, связанных с регулированием численности животных, продолжает увеличиваться.  

"Что касается инициативы спикера Госдумы, то, если будет нужна наша реакция, мы, конечно же, изучим эту тему еще раз", — заявил председатель комитета ЗСНО по АПК Игорь Тюрин.  

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Теги:
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