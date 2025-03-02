Нижегородская поликлиника №4 повысила эффективность диспансеризации пациентов Общество

Фото: проектный офис стратегии развития Нижегородской области

Городская поликлиника №4 Нижнего Новгорода повысила эффективность диспансеризации с помощью бережливых технологий. Благодаря внедрению ряда нововведений в медучреждении за последние два года удалось более чем вдвое увеличить число пациентов, охваченных профилактическими обследованиями, – с 5,8 тысячи в 2022 году до 12,3 тысячи в 2024 году. Кроме того, процесс диспансеризации стал более комфортным для пациентов и для медиков.

Как рассказала главный врач поликлиники Инна Пудова, если раньше для проведения диспансеризации работали 1-2 кабинета, то теперь в медучреждении эти задачи выполняет полноценное профильное отделение. Прием пациентов проводят два врача медицинской профилактики, два врача-гинеколога, три фельдшера, четыре медицинские сестры, также здесь работают два администратора.

«Мы разделили потоки пациентов на две смены: в первую половину дня прием осуществляется строго по записи, а во вторую – и по предварительной записи, и в порядке живой очереди. Эта мера, помимо прочих, позволяет избегать очередей, так как именно в утренние часы поток пациентов максимальный, а вечером, наоборот, он значительно снижается», – объяснила заведующая отделением Юлия Ежова.

Вторым важным решение стало перераспределение части обязанностей между сотрудниками. Это позволило облегчить и ускорить работу врачей-специалистов.

«Анкетирование пациентов, направленное на выявление рисков развития заболеваний, проводят администраторы отделения. Они же взвешивают граждан и измеряют их рост, заполняют первичную документацию, маршрутизируют весь процесс. Далее пациенты направляются в специально выделенные смотровые кабинеты, в которых фельдшеры производят полные осмотры: измеряют давление, проявляют онкологическую настороженность при изучении кожных покровов, берут необходимые онкоцитологические мазки. Стандартный функционально-диагностический маршрут завершается электрокардиографией, забором крови и флюорографией легких. На прохождение всех этих процедур у пациента уходит не более часа», – объяснила Инна Пудова.

По ее словам, врачи-специалисты больше не тратят время на анкетирование или осуществление простых замеров. Вместо этого они строят свою работу с пациентом уже по выявленным в ходе предыдущего этапа рискам. Основная задача врачей – выявлять опасные заболевания еще на начальных этапах, когда патология уже есть, но яркой симптоматики она еще не дает.

«В ходе диспансеризации мы успешно выявляем ключевые патологии XXI века, которые зачастую протекают скрыто: это артериальная гипертензия, сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, некоторые виды рака и предраковых состояний. Обнаруживая их еще «до расцвета», во многих случаях удается развернуть ход болезни в обратную сторону или, по крайней мере, не допустить её значительного прогрессирования», – подчеркнула главный врач.

Как отметили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, при проведении диспансеризации акцент делается на работе с группами риска. Например, всем курильщикам обязательно проводится спирометрия для оценки функциональных показателей легких. Женщинам после 40 лет назначается маммография молочных желез, а мужчинам – специальный анализ на простатический специфический антиген, который появляется в крови при гиперплазии или опухоли предстательной железы. У всех пациентов старше 45 лет обязательно исследуют кал на скрытую кровь: это важнейший элемент диагностики латентно протекающего рака прямой кишки.

«Мы совершенствуем ход проведения диспансеризации, изучая и внедряя только лучшие практики. Некоторые решения предлагают методисты Министерства здравоохранения России, другие передовые технологии мы заимствуем у коллег со всех уголков страны в процессе обмена опытом. Благодаря бережливым технологиям теперь наши пациенты могут пройти первый этап диспансеризации за один день», – поделилась Инна Пудова.

Она сообщила, что в ближайших планах развития поликлиники – запуск еще нескольких проектов, направленных на профилактику развития болезней у нижегородцев. Например, уже в течение ближайших двух месяцев начнут действовать «Школа ЗОЖ» и программа отказа от курения под наблюдением врачей. Для жителей региона с избыточной массой тела также начнутся занятия «Школы питания». Кроме того, программу уже существующей «Школы сахарного диабета» дополнят занятия «Школы артериальной гипертензии».

Прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации – значимая составляющая нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Он начал действовать в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.

Новый нацпроект выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».