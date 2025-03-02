Нижегородцев приглашают представить свои проекты на конкурсе "Моя страна – моя Россия" Общество

Всероссийский конкурс "Моя страна – моя Россия" вновь открывает двери для талантливых и инициативных жителей Нижегородской области. В этом году проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" проходит уже в 22-й раз. Подать заявку можно до 11 мая 2025 года на официальном сайте конкурса.

Конкурс объединяет активных граждан, которые готовы предложить и воплотить идеи по развитию своих городов и сел. Участие в нем стало для многих настоящим социальным лифтом: авторы лучших проектов получают образовательные гранты, стажировки, льготы при поступлении в вузы и даже предложения о работе.

В 2025 году конкурс стал масштабнее – увеличилось количество номинаций, а также запущены новые постконкурсные программы. Среди них – исторический форум, марафон лучших региональных инициатив и новая номинация "Моя страна. Моя история. Моя Победа", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Этот конкурс – отличная возможность для каждого внести свой вклад в развитие родного города или региона. В этом году в нем 14 номинаций, одна из которых посвящена сохранению традиционных ценностей – "Моя семья: преемственность, ценности и смыслы". Уважение к истории, сохранение семейных традиций – это основа сильного общества", – отметил генеральный директор президентской платформы "Россия – страна возможностей" Андрей Бетин.

В прошлом году в конкурсе участвовали более 55 тысяч проектов со всей страны, 72 из них стали победителями. От Нижегородской области подали заявки 1 055 человек, шесть из них вышли в финал.

В этом сезоне предусмотрены три категории участников: школьники от 14 до 17 лет, молодежь от 18 до 35 лет, специальная номинация для детей до 13 лет – "Волшебные нити родословной".

Проекты могут касаться самых разных сфер: качества жизни, цифровизации, культурного наследия, образования.

С 12 по 26 мая жюри выберет 300 финалистов, а с 27 мая по 14 июня они представят свои идеи в онлайн-формате. Финальные мероприятия состоятся в июне в рамках Молодежного дня Петербургского международного экономического форума.

Президентская платформа "Россия – страна возможностей" создана по инициативе Владимира Путина в 2018 году. Она дает шанс каждому проявить себя, независимо от профессии, места жительства и социального статуса.