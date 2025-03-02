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Общество

Умерла доброволец спасательного центра "Рысь" Анна Белеменко

05 марта 2025 10:23  [207] Общество

В Нижнем Новгороде ушла из жизни 25-летняя Анна Белеменко, доброволец поисково-спасательного центра "Рысь". О ее кончине сообщили коллеги в официальной группе организации в соцсети "ВКонтакте".  

Анна, имевшая позывной "Энни", посвятила свою жизнь помощи людям. В "Рыси" рассказали, что она никогда не оставляла без внимания ни одной заявки, отдавая поисковой работе все свои силы, время и ресурсы.  

Обстоятельства ее смерти не уточняются. Добровольцы спасательного центра выразили соболезнования семье и близким Анны.  

"Пусть память о ней будет вечной. Ее добрые дела останутся в сердцах тех, кого она спасала, и тех, кто продолжит ее путь", – написали коллеги погибшей.

Ранее сообщалось, что 5 марта в Арзамасе пройдут похороны участника спецоперации.

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