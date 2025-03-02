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Происшествия

Автобус с 15 школьниками столкнулся с грузовиком под Богородском

05 марта 2025 10:10  [109] Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Утром 5 марта произошла авария с участием школьного автобуса. ДТП случилось около 08:40 на выезде с прилегающей дороги в деревне Бурцево Богородского района. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

По предварительным данным, автобус столкнулся с грузовым автомобилем. В момент аварии в салоне находились 15 детей. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.  

На месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. 

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Теги:
автобусы ДТП школьники
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