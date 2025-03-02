Автобус с 15 школьниками столкнулся с грузовиком под Богородском

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Утром 5 марта произошла авария с участием школьного автобуса. ДТП случилось около 08:40 на выезде с прилегающей дороги в деревне Бурцево Богородского района. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.
По предварительным данным, автобус столкнулся с грузовым автомобилем. В момент аварии в салоне находились 15 детей. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.
На месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.
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