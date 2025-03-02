Лишь один участник СВО устроился работать в школу в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

В системе образования Нижнего Новгорода на данный момент трудится лишь один педагог из числа участников СВО. Об этом сообщили в департаменте образования администрации города в ответ на запрос НИА "Нижний Новгород".

По данным ведомства, он работает в одной из школ Автозаводского района в качестве педагога дополнительного образования. Пройдя профессиональную переподготовку, специалист занимается военно-спортивной подготовкой кадетского класса.

В феврале министр просвещения России Сергей Кравцов предложил разработать программу переподготовки участников СВО для работы в образовательных учреждениях. Планируется, что в педагогических вузах страны появятся специальные центры, где бывшие военные смогут осваивать новую профессию и обучать детей основам безопасности и защиты Родины.

Ранее выяснилось, что средняя зарплата учителей в Нижнем Новгороде превысила 61 тысячу рублей.