В Подмосковье выставили на продажу остров за миллиард рублей Общество

Фото: телеканал "360"

В Подмосковье выставлен на продажу уникальный остров стоимостью миллиард рублей. Об этом рассказал владелец объекта телеканалу "360".

Остров расположен в Раменском районе и "впечатляет своей природной красотой". На его территории находятся шлюз и маяк.

"Место вызывает настоящий восторг. Когда мы впервые увидели его в зелёном убранстве, проплывая на яхте, мы поняли, что это уникальное и креативное пространство", — рассказал владелец острова телеканалу.

Он сравнил эти земли с бастионом императора Павла под Санкт-Петербургом, который представляет собой полноценный замок, окружённый рвом с водой. Собственник участка отметил, что всегда мечтал увидеть что-то подобное, и уверен, что в Раменском можно реализовать не менее впечатляющий проект.

Он объяснил продажу острова тем, что занимается развитием коттеджных посёлков и не хочет отвлекаться от основной деятельности. Кроме того, на рынке недвижимости наблюдается определённая стагнация, что также повлияло на решение.