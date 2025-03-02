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Общество

В Подмосковье выставили на продажу остров за миллиард рублей

05 марта 2025 11:59  [34] Общество

Фото: телеканал "360"

В Подмосковье выставлен на продажу уникальный остров стоимостью миллиард рублей. Об этом рассказал владелец объекта телеканалу "360".

Остров расположен в Раменском районе и "впечатляет своей природной красотой". На его территории находятся шлюз и маяк.

"Место вызывает настоящий восторг. Когда мы впервые увидели его в зелёном убранстве, проплывая на яхте, мы поняли, что это уникальное и креативное пространство", — рассказал владелец острова телеканалу.

Он сравнил эти земли с бастионом императора Павла под Санкт-Петербургом, который представляет собой полноценный замок, окружённый рвом с водой. Собственник участка отметил, что всегда мечтал увидеть что-то подобное, и уверен, что в Раменском можно реализовать не менее впечатляющий проект.

Он объяснил продажу острова тем, что занимается развитием коттеджных посёлков и не хочет отвлекаться от основной деятельности. Кроме того, на рынке недвижимости наблюдается определённая стагнация, что также повлияло на решение.

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Теги:
Недвижимость
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