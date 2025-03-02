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Общество

Эксперты уверены, что цены на кофе в России поднимутся к концу года на 20-35%

05 марта 2025 14:37  [70] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

К концу 2025 года цены на кофе значительно вырастут, что обусловлено рядом факторов, включая климатические изменения и политическую нестабильность в мире. Об этом эксперты заявили телеканалу "360".

Цены на кофе уже увеличились из-за засухи и проливных дождей. Доцент кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Плеханова Мария Долгова прогнозирует рост цен на 20–35%. По её словам, основные поставщики кофе в Россию — Вьетнам и Бразилия — столкнулись с неблагоприятными погодными условиями, что привело к снижению урожая.

Долгова отмечает, что кофе становится всё более популярным в мире, что также способствует увеличению цен. Рост спроса опережает предложение, что приводит к повышению цен на кофейные зёрна.

Кроме того, эксперт указывает на сложности с импортом и рост стоимости топлива, что увеличивает транспортные расходы. Политическая ситуация также влияет на рынок кофе: администрация Дональда Трампа ввела новые пошлины на мексиканский кофе, а Евросоюз запрещает продукцию, связанную с вырубкой лесов. Эти меры усложняют поставки и оказывают давление на рынок.

Долгова подчёркивает, что производители кофе не могут повлиять на климатические изменения, но могут улучшить методы выращивания и условия хранения продукции. В ближайшее время снижение цен на кофе маловероятно.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на кофе достигли максимума с 1970-х годов.

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Теги:
Импорт Продовольствие Цены
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