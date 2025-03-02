10-летнего мальчика нашли на Борском мосту в Нижнем Новгороде Происшествия

Десятилетнего мальчика нашли на Борском мосту, сообщается в телеграм-канале Ni Mash.

Очевидцы сообщили, что мальчик сначала говорил, что не вернется к родителям, потом - что у него нет дома. При этом отказывался от любой помощи и не хотел уходить с дороги.

Проезжавшие мимо водители все же отвезли мальчика в полицию.

Ранее сообщалось, что 1 марта в инфекционную больницу поступила двухлетняя девочка, у которой анализы выявили наличие наркотических веществ в организме.