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Происшествия

10-летнего мальчика нашли на Борском мосту в Нижнем Новгороде

05 марта 2025 16:06  [45] Происшествия

Десятилетнего мальчика нашли на Борском мосту, сообщается в телеграм-канале Ni Mash. 

Очевидцы сообщили, что мальчик сначала говорил, что не вернется к родителям, потом - что у него нет дома. При этом отказывался от любой помощи и не хотел уходить с дороги. 

Проезжавшие мимо водители все же отвезли мальчика в полицию. 

Ранее сообщалось, что 1 марта в инфекционную больницу поступила двухлетняя девочка, у которой анализы выявили наличие наркотических веществ в организме. 

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Теги:
Дети Полиция
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