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Общество

Второй агрокласс с исследовательской лабораторией начал работать в школе №7 в Павлове

05 марта 2025 17:49  [77] Общество

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

Новый агротехнологический класс с исследовательской лабораторией, оборудованной гидропонной и аэропонной установками, а также умной теплицей, начал работу в средней школе №7 города Павлово. В его открытии принял участие министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

«Агроклассы в Нижегородской области начали открываться с 2021 года, и за это время в разных уголках региона их создано уже более 50. Важно, что в создании каждого принимают участие предприятия агропромышленной отрасли. К примеру, агрокласс с исследовательской лабораторией, который мы сегодня открыли, полностью оснащен за счет средств группы компаний «Русское поле». С 2025 года Нижегородская область включилась в реализацию нового федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», в котором могут участвовать практически все сельские школы. Предприятие, профинансировавшее ремонт классов, закупку оборудования, выделение доплат учителям, благодаря нацпроекту теперь может вернуть до 95 процентов затрат», - рассказал Николай Денисов.

Генеральный директор УК «Русское поле» Антон Романов рассказал, что агрохолдинг профинансировал создание уже второго агрокласса в Павловском округе.

«Несколько учеников первого агрокласса заключили целевые договоры на обучение в высшем учебном заведении. Наша задача – растить молодых специалистов, начиная со школьной скамьи, заинтересовать их сельским хозяйством и современными технологиями. Планируем в этом году открыть еще три агрокласса в других округах Нижегородской области, а затем будем продолжать развивать систему непрерывного агрообразования», - отметил Антон Романов.

Руководитель агрокласса «Аграрии» школы №7 города Павлово, учитель биологии высшей квалификационной категории Анна Кондратьева рассказала, что агрокласс открывает возможности для учеников перейти от теории, которую они получают на базовых школьных уроках, к практике.

«У каждого из ребят открываются новые возможности. Агрокласс – это не только для тех, кто увлечен биологией или химией. Здесь могут найти себя и те, кто любит математику, информатику и другие предметы. У нас есть три направления в зависимости от возраста ученика. 5-6-й класс - введение в агрообразование, 7-8-й класс - введение в агротехнологии. А для более взрослых ребят - введение в агробизнес, они уже учатся писать проекты», - сказала она.

«Когда мы собрали теплицу, то все функции – полив, проветривание - осуществляли вручную, но потом мы сделали ее «умной» - запрограммировали, и теперь можно все делать с помощью ноутбука. Только после появления этой теплицы я заинтересовалась сельским хозяйством. В дальнейшем планирую связать свою жизнь с этой отраслью», - сказала одна из учениц агрокласса (9-й класс) Наталья Горшкова.

Для того чтобы принять участие в создании агрокласса, предприятия могут обратиться с предложением в школы своего муниципалитета. Подробнее узнать о порядке организации агрокласса можно в отделе развития кадрового потенциала агропромышленного комплекса и организационной работы министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области по телефону (831) 439-07-31.

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Теги:
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