Нижегородский доброволец: "Россия - мой дом, и отсиживаться за чужими спинами стыдно" Общество

Фото: Дом народного единства

Участник специальной операции с позывным «Автоз» - родом из Нижнего Новгорода. Приехал с передовой домой в отпуск. До СВО работал менеджером по продажам в крупной компании. Контракт на военную службу заключил зимой прошлого года. Оставил стабильную работу с достойным заработком. Как говорит сам «Автоз», в своем выборе он не сомневался, волновался только за реакцию своей семьи, но близкие его поддержали.

«Как многодетный отец принять такое решение единолично не мог, поэтому обсудил с женой. Она знала, что я всю жизнь хотел приносить пользу своей стране, поэтому меня поддержала. Считаю, что долг каждого гражданина и настоящего мужчины - защищать Родину. И сейчас моя дочка называет меня героем», - рассказал нижегородский доброволец.

«Автоз» служит на передовой, он стрелок в штурмовом подразделении.

«Мои братья по оружию - люди разных возрастов, конфессий, с различным боевым опытом. Но мы – единый организм, встаем плечом к плечу и идем к общей цели. На участке боевого соприкосновения вместе занимали боевые позиции, закреплялись на местности, зачищали районы от противника. Совместно с другими подразделениями боевые задачи выполняли на все сто процентов», - поделился «Автоз».

Сейчас нижегородский доброволец проходит лечение после ранения и проводит много времени со своей семьей. Совсем скоро он снова отправится на спецоперацию. К сослуживцам нижегородец возвращается со спокойной душой, потому что уверен, что у родных всё будет в порядке.

«Я главный кормилец, и мне важно знать, что во время моего отсутствия семья будет обеспечена. Все выплаты до копеечки получаю своевременно. Низкий поклон государству за поддержку участников СВО и их семей. Россия - мой дом, и отсиживаться за чужими спинами стыдно. Победа будет за нами!» - уверен боец.

Напомним, государство оказывает защитникам Родины материальную поддержку и помогает их семьям. Также тем, кто заключает контракт и отправляется в зону проведения СВО, выдаются сертификаты на предоставление 10 соток земли в Нижегородской области. Сертификатом можно воспользоваться через два года после его получения.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону 8 800-10-17-017 или на сайте https://служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.



