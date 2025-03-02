Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство" стал одним из самых узнаваемых в 2024 году Бизнес

Самым узнаваемым национальным проектом экономического блока, по данным исследования НАФИ, в 2024 году стал нацпроект «Малое и среднее предпринимательство».

«В первую очередь, для развития предпринимательства необходимо полное и прозрачное информирование о существующих условиях ведения бизнеса и доступных программах поддержки. Подробная информация доступна на официальном сайте мойбизнес.рф, порталах профильных министерств, региональных центров поддержки бизнеса и других специализированных ресурсах. Эта многоканальная система информирования обеспечивает широкий доступ к актуальным данным для всех заинтересованных лиц. В 2024 году более 80 процентов бизнесменов было осведомлено о мерах господдержки по нацпроекту, самыми узнаваемыми из которых оказались льготные кредиты — 39 процентов предпринимателей знакомы с этим направлением», — сообщила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

В 2024 году федеральный портал «Мой бизнес» зафиксировал 3,5 млн уникальных посетителей и более 7 млн просмотров. В среднем портал посещают свыше 280 тыс. пользователей ежемесячно. В общей сложности более 700 тыс. человек подписаны на социальные сети центров «Мой бизнес».

По данным исследования «Предприниматели России: исследовательский мониторинг», которое совместно провели Минэкономразвития России, Сбербанк и фонд «Общественное мнение», о событиях в бизнес-сфере 72% предпринимателей обычно узнают от коллег, а 62% — из новостных каналов в мессенджерах и соцсетях. Реже они обращаются к тематическим видео — 43%, телевизионным новостям и специальным сайтам — 36%, чатам предпринимателей — 33% и аудиоподкастам — 13%, добавила замминистра.

Минэкономразвития России проводит регулярный мониторинг эффективности информационных ресурсов и уровня активности регионов. Нижегородская область в 2024 году вошла в число регионов-лидеров по информационному сопровождению нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», по продвижению его в СМИ и в соцсетях, а также по использованию рекламных инструментов для этих целей.

Напомним, с 2025 года нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» был переформатирован в одноименный федеральный проект и вошел в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».