Более 500 компаний вошли в реестр социальных предприятий Нижегородской области Экономика

Фото: ЦИСС НО

Уже 504 организации вошли в реестр социальных предприятий Нижегородской области, который был создан в 2019 году. По этому показателю регион входит в топ-5 по стране. Только в 2025 году статус социального предприятия подтвердили 17 организаций. В ближайшее время профильная комиссия рассмотрит включение в реестр еще 46 кандидатов.

Участники реестра получают доступ к государственным мерам поддержки, включая специальные налоговые условия и льготное финансирование. Так, до конца 2027 года они смогут применять упрощенную систему налогообложения со сниженной налоговой ставкой (1% и 5% - в зависимости от объекта налогообложения). Кроме того, им доступны государственные микрозаймы от «ГосМФО» на развитие бизнеса по сниженным кредитным ставкам. Участники реестра получают приоритет при рассмотрении заявок на грантовую поддержку и участие в государственных программах. Уже третий год подряд социальный бизнес имеет возможность бесплатно публиковать вакансии на hh.ru. Также предусмотрено право использования отличительного знака. Поддержка предпринимателей, в том числе социальных, с 2025 года ведется в регионе в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

«Наличие действующих инструментов поддержки социальных предприятий играет важную роль в обеспечении их эффективной деятельности. Нижегородская область демонстрирует высокий уровень вовлеченности в эту работу, занимая лидирующие позиции среди регионов страны. Сейчас реестр социальных предприятий насчитывает 504 организации. С таким количеством признанных социальных предприятий и при активной поддержке со стороны региональных органов власти можно ожидать дальнейшего роста и развития этого направления в Нижегородской области», - сказал министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Директор Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Светлана Кашина отметила, что социальные предприятия решают много задач, связанных с повышением качества жизни в регионе.

«Большая часть организаций, входящих в реестр, оказывает услуги в сферах детского отдыха, просвещения, дополнительного образования, культуры. Сюда можно отнести, например, частные детские оздоровительные и реабилитационные центры, загородные клубы, частные музеи, театры, библиотеки, творческие мастерские», - рассказала Светлана Кашина.

По словам социального предпринимателя, руководителя детского центра «Осьминожки» Дениса Елисеева, включение в реестр социальных предпринимателей — важный шаг для развития своего дела.

«Это статус, доверие клиентов к нашей деятельности и финансовая поддержка в виде сниженных налоговых ставок, а также возможность принимать участие в конкурсах для получения грантовой поддержки, организованных Центром инноваций социальной сферы Нижегородской области. Нам, социальным предпринимателям, приятно, что о нас думает и заботится государство, как и мы о нашем обществе», - подчеркнул он.

Кроме того, получить статус социального предприятия могут организации, которые трудоустраивают социально уязвимые категории граждан; производят для этой целевой аудитории товары и предоставляют услуги; а также реализуют товары (услуги), произведенные социально уязвимыми категориями граждан. К ним относятся одинокие и многодетные родители, малоимущие семьи, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста.

Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области (ЦИСС НО) ведет прием заявок на включение в реестр социальных предпринимателей в течение всего года. При этом предприятия, включенные в реестр в 2024 году, должны подтвердить соответствие статуса до 1 июня текущего года. Нарушение сроков приведёт к исключению из реестра и утрате льгот.