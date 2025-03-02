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Общество

Нижегородские волонтёры организовали очередную отправку гуманитарной помощи по заявкам участников СВО

05 марта 2025 12:00  [35] Общество

Фото: АНО «Волонтерский центр Нижегородской области»

Волонтерский центр Нижегородской области отправил большой гуманитарный груз для бойцов СВО. В его состав, помимо вещей и предметов первой необходимости, вошли 2 тонны воды нижегородского производства. Благодаря неравнодушным нижегородцам была собрана партия гумпомощи, в которую вошли окопные свечи, сухие души, маскировочные сети, перчатки, продукты длительного хранения, чай, кофе и сладости для военнослужащих. Общий вес груза составил 2,5 тонны.

«Наша компания решила оказать посильную помощь бойцам, принимающим участие в специальной военной операции. В бутилированной воде на передовой всегда есть необходимость. Мы готовы и в дальнейшем оказывать помощь военнослужащим, предоставляя воду по их запросам, и, конечно, сотрудничать с Волонтерским центром Нижегородской области по другим направлениям работы», — рассказал генеральный директор предприятия-производителя питьевой воды Илья Журавлёв.

Кроме того, волонтёрская группа «Швейный VZвод 52 Балахна» передала пошитые специально по заявке бойцов флисовые кофты и тактическую экипировку.

«Волонтерский центр постоянно помогает фронту и регулярно организует отправку гуманитарных грузов нашим бойцам. С начала года было уже несколько партий гумпомощи, передали в войска два внедорожника, еще один готовимся купить для медслужбы по заявке одного из подразделений. Мы очень признательны всем неравнодушным нижегородцам и новым партнёрам, которые обеспечивают наших защитников самым необходимым. Такая поддержка очень важна для них. И мы не снижаем темпов оказания и объёмов гуманитарной помощи», — отметила генеральный директор АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» Мария Самоделкина.

Напомним, что оказать поддержку участников СВО может любой желающий. Для этого следует обратиться лично по адресу: Нижний Новгород, ул. Должанская, д. 1, ежедневно с 9.00 до 21.00 либо оставить заявку по номерам горячей линии: 8-831-410-81-10, 8-800-222-00-13 или в группе «Волонтерский центр Нижегородской области» в социальной сети «ВКонтакте».

 

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Теги:
Волонтеры гуманитарная помощь СВО
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