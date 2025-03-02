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Спорт

Нижегородцы и гости города оформили более 135 тысяч "Карт болельщика" к началу марта

05 марта 2025 18:14  [28] Спорт

Фото: Александр Воложанин

К началу марта 2025 года нижегородцы и гости города оформили более 135 тысяч «Карт болельщика». Карта оформляется один раз и остается в личном кабинете портала gosuslugi.ru. При входе на стадион пользователю достаточно отсканировать QR-код выбранного билета. Для граждан сохраняется возможность подать заявку на оформление «Карты болельщика» и через портал «Госуслуги».

«В день игры за четыре часа до начала матча на стадионе «Нижний Новгород» специалисты МФЦ традиционно будут помогать нижегородцам и гостям города в оформлении «Карты болельщика». К примеру, на прошлой домашней игре во временные окна МФЦ поступило 418 обращений граждан. Наши специалисты помогали с регистрацией новой учетной записи и восстановлением доступа на «Госуслугах», оформлением и подтверждением «Карты», распечаткой QR-кода. Эту процедуру можно пройти 7 марта и во всех МФЦ Нижнего Новгорода», - рассказала директор Уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области Светлана Мусарская.

7 марта 2025 года любителей футбола ждет домашний матч (6+) между клубом «Пари НН» и ФК «Краснодар» в рамках 20 тура Мир РПЛ-2024/2025.

«Это второй домашний матч весенней части чемпионата. Каждая игра для нас становится максимально значимой. Наша задача – войти в десятку сильнейших. Будем идти к этой цели шаг за шагом. Ждем наших болельщиков на трибунах, активная поддержка заряжает клуб на успех!» - поделилась заместитель генерального директора ФК «Пари Нижний Новгород» Александра Ильина.

Также нижегородцы и гости города могут оформить «Карту болельщика» с помощью биометрии или загранпаспорта полностью в формате онлайн. Для этого нужно установить официальное приложение «Госуслуги Карта болельщика».

Напомним, что с 4 июля 2022 года наличие карты обязательно для покупки билетов и абонементов на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ). Сервис позволяет сделать доступ на матчи удобным и безопасным.

Напомним, что развитие онлайн-сервисов входит в задачи федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который начал действовать в России с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина. «Экономика данных» - правопреемник нацпроекта «Цифровая экономика».

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Теги:
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