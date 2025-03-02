Нижегородцев приглашают принять участие в онлайн-диктанте "Ранняя помощь: знания родителей" Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Нижегородцев приглашают принять участие в новом познавательном диктанте «Ранняя помощь: знания родителей», который предназначен для родителей детей в возрасте от 0 до 3 лет. Это отличная возможность не только проверить свои знания о воспитании и развитии детей в раннем возрасте, но и получить полезные призы для себя и своего малыша.

Диктант проходит в рамках федерального проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия». Пройти тест можно на сайте проекта 7ya.er.ru/dictation .

Диктант состоит из 15 вопросов, каждый из которых имеет один верный вариант ответа. тест считается успешно пройденным, если участник правильно ответит минимум на 13 вопросов из 15.

Пять победителей получат приятные подарки: футболки и игрушки.

Напомним, выстраивание системы мер поддержки семей с детьми от рождения и до совершеннолетия – приоритет народной программы «Единой России» и партийного проекта «Крепкая семья». В рамках реализации программы постоянно совершенствуются меры социальной поддержки, появляются новые форматы. Только в 2024 году партия обеспечила принятие более 50 законов в этой сфере.