Модернизацию электросетевого комплекса продолжат в Нижегородской области Общество

Фото: ПАО "Россети Центр"

В Москве прошла рабочая встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и генерального директора ПАО "Россети Центр" Бориса Эбзеева. Стороны обсудили надежность электроснабжения региона и планы по модернизации энергосистемы.

Одна из ключевых тем – успешное прохождение осенне-зимнего периода 2024/2025 годов. Благодаря подготовке электросетевого комплекса и персонала удалось снизить аварийность и избежать крупных технологических сбоев.

Продолжится реализация программы повышения надежности электроснабжения. Власти региона совместно с "Россети Центр" разработали план на 2026–2028 годы, включающий дальнейшую модернизацию сетей.

Кроме того, в рамках развития территорий Новинок и Ольгина запланировано строительство двух новых подстанций 110 кВ. Это позволит обеспечить стабильное энергоснабжение для жителей и предприятий этих районов.

Глеб Никитин отметил важность надежной работы электросетей для региона:

"Мы видим, что "Россети Центр" прилагают серьезные усилия для повышения качества электроснабжения. Совместные инвестиционные программы помогут обеспечить комфорт и безопасность жителей".

Борис Эбзеев подчеркнул, что компания продолжит вкладывать средства в модернизацию сетей, внедряя передовые российские технологии и развивая сотрудничество с областью.