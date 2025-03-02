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Общество

Модернизацию электросетевого комплекса продолжат в Нижегородской области  

05 марта 2025 18:13  [47] Общество

Фото: ПАО "Россети Центр"

В Москве прошла рабочая встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и генерального директора ПАО "Россети Центр" Бориса Эбзеева. Стороны обсудили надежность электроснабжения региона и планы по модернизации энергосистемы.  

Одна из ключевых тем – успешное прохождение осенне-зимнего периода 2024/2025 годов. Благодаря подготовке электросетевого комплекса и персонала удалось снизить аварийность и избежать крупных технологических сбоев.  

Продолжится реализация программы повышения надежности электроснабжения. Власти региона совместно с "Россети Центр" разработали план на 2026–2028 годы, включающий дальнейшую модернизацию сетей.  

Кроме того, в рамках развития территорий Новинок и Ольгина запланировано строительство двух новых подстанций 110 кВ. Это позволит обеспечить стабильное энергоснабжение для жителей и предприятий этих районов.  

Глеб Никитин отметил важность надежной работы электросетей для региона:  

"Мы видим, что "Россети Центр" прилагают серьезные усилия для повышения качества электроснабжения. Совместные инвестиционные программы помогут обеспечить комфорт и безопасность жителей".  

Борис Эбзеев подчеркнул, что компания продолжит вкладывать средства в модернизацию сетей, внедряя передовые российские технологии и развивая сотрудничество с областью.

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Теги:
Глеб Никитин Россети Электроэнергия
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