Диспансеризация в Нижнем Новгороде стала быстрее и удобнее Общество

Городская поликлиника №4 в Нижнем Новгороде внедрила бережливые технологии, что позволило вдвое увеличить охват пациентов диспансеризацией – с 5,8 тысячи в 2022 году до 12,3 тысячи в 2024 году. Нововведения сократили время обследования, повысили комфорт как для пациентов, так и для врачей.

Ранее диспансеризацию проводили 1–2 кабинета, теперь же в поликлинике создано отдельное профильное отделение. В нем работают два врача медицинской профилактики, два гинеколога, три фельдшера, четыре медсестры и два администратора.

"Мы организовали прием в две смены: утром – только по записи, вечером – и по записи, и в порядке живой очереди. Это позволило распределить поток пациентов, снизив нагрузку на врачей и избежав очередей", – пояснила заведующая отделением Юлия Ежова.

Важное новшество – перераспределение обязанностей между персоналом. Теперь анкетирование, измерение роста и веса, а также маршрутизацию пациентов выполняют администраторы. Фельдшеры в смотровых кабинетах проводят осмотры, берут анализы, делают электрокардиограмму и флюорографию. Благодаря этому на весь первый этап диспансеризации у пациента уходит около часа.

"Мы выявляем скрытые патологии на ранних стадиях: гипертонию, диабет, хронические заболевания легких, предраковые состояния. Это помогает вовремя предотвратить развитие серьезных болезней", – отметила главный врач поликлиники Инна Пудова.

По данным минздрава Нижегородской области, особое внимание уделяется группам риска. Например, курильщикам проводят спирометрию, женщинам после 40 лет – маммографию, мужчинам – анализ на ПСА, а после 45 лет всем пациентам рекомендуют тест на скрытую кровь для выявления онкологии кишечника.

В ближайшее время в поликлинике откроются "Школа здорового образа жизни", курсы отказа от курения, а также занятия по правильному питанию для пациентов с избыточным весом. Кроме того, расширят программу "Школы сахарного диабета" и запустят "Школу артериальной гипертензии".