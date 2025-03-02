Школьники до 18 лет получили круглогодичную 50% скидку на ж/д билеты Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Российской Федерации введена постоянная скидка на стоимость билетов в поезда дальнего следования для детей в возрасте от 10 до 18 лет. Размер скидки составляет 50% от стоимости билета для взрослого пассажира. Об этом сообщил телеканал "360".

Информация уже размещена на официальном сайте, где публикуются правовые акты.

Напомним, льготный проезд для школьников действовал и раньше, но только в течение учебного года, а в летние месяцы нужно было оплачивать железнодорожные билеты по полному тарифу. Теперь же 50%-я стоимость проезда для данной возрастной группы будет действовать круглогодично, справка от школы не требуется.

В соответствии с опубликованным документом, Федеральная антимонопольная служба должна установить для детей в возрасте от 10 до 18 лет льготный тариф в размере 0,5 от стоимости билета для взрослого пассажира в поездах дальнего следования всех категорий. Льготный тариф распространяется на плацкартные, общие вагоны и вагоны 2-го и 3-го классов.

Исключение составляют только скоростные поезда, где стоимость билета для детей будет полной.

Кроме того, россияне по-прежнему имеют право провозить бесплатно одного ребёнка в возрасте не старше 5 лет, если он не занимает отдельное место. Для проезда необходимо оформить безденежный билет. Для детей с рождения до 10 лет на отдельных местах действует специальный детский тариф, составляющий 35% от стоимости полного билета.