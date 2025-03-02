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Культура и отдых

Опубликована программа празднования 8 Марта в Нижнем Новгороде

06 марта 2025 14:28  [114] Культура и отдых

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В преддверии Международного женского дня в Нижнем Новгороде состоятся праздничные мероприятия (0+), которые пройдут в театрах, музеях, библиотеках и домах культуры. Об этом сообщили в департаменте культуры города.  

Концерты, спектакли и мастер-классы  

8 марта с 12:00 до 14:00 гостей парка "Швейцария" ждёт интерактивная программа с участием ростовых кукол.  

Камерный музыкальный театр имени В.Т. Степанова подготовил цикл концертных программ:  
- 7 марта в 18:00 – "Праздничный концерт ко Дню 8 Марта" в ДК "Красное Сормово".  
- 8 марта в 17:00 – "8 Марта в Кремле" в Кремлёвском концертном зале.  
- 9 марта в 16:00 – "Праздничный концерт ко Дню 8 Марта" в ДК "Красное Сормово".  

Театр "Комедiя" 8 марта представит две постановки:  

- В 18:00 на большой сцене – комедия "Джаз, любовь и чёрно-белое кино".  
- В 18:30 на малой сцене – спектакль "Любовь премиум-класса. Тренинг идеальных отношений".  

В планетарии имени Г.М. Гречко 6 марта в 18:00 состоится мастер-класс "Звёздный венец Ариадны", где гости смогут узнать о созвездиях, названных в честь женщин. 7 и 8 марта в 19:00 пройдут концерты "Песни о любви" в исполнении камерного хора "Нижний Новгород".  

Литературные встречи и выставки  

Библиотеки города также подготовили мероприятия:  
- 6 марта в 13:00 в библиотеке имени Салтыкова-Щедрина – литературная гостиная "Я узнаю тебя из тысячи…" о женщинах-писателях.  
- 7 марта в 15:00 в библиотеке имени Тимирязева – встреча с бардом Михаилом Песиным "Приглашение к счастью".  
- 7 марта в 15:00 в библиотеке имени Г.И. Успенского – литературно-музыкальная гостиная "Весна приходит с музыкой".  

В модельной библиотеке имени Ленинского Комсомола 6 марта в 12:00 состоится патриотический час "Женщины – защитники Отечества". Гостям расскажут о подвигах женщин во время Великой Отечественной войны и покажут фрагменты документальных фильмов.  

Музейные программы  

В музее-квартире А.М. Горького 7 марта в 11:00 пройдёт мультимедийная презентация "Высота культуры определяется отношением к женщине".  

В Домике Каширина 6 марта в 12:00 проведут мастер-класс по акварельному скетчингу "Бабушкины сказки".  

Государственный литературно-мемориальный музей Н.А. Добролюбова 6 марта в 14:00 организует концерт "Джентльмены поздравляют" с участием преподавателей и учеников школы искусств имени Шостаковича.  

Кинотеатры и дома культуры  

6 марта в 17:00 в кинотеатре "Буревестник" прозвучит концертная программа "Мир начинается с женщины".  

7 марта праздничные концерты пройдут в центре культуры и досуга "Молодёжный" (17:00), ДК "Доскино" (18:00) и ДК "Новинки" (17:00).  

Общественно-досуговый центр "Смена" 8 марта в 10:00 приглашает на мастер-класс "Мама+Я" по украшению декоративной тарелки в стиле винтажной росписи.  

Многие мероприятия доступны по "Пушкинской карте". Вход на большинство событий свободный, но на некоторые требуется предварительная регистрация.

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Теги:
8 марта Праздники
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