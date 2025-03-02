Делегация ГП НО "НОФ" посетила с рабочим визитом провинцию Гуандун в КНР Бизнес

Фото: Александр Кулаков

Делегация ГП НО «НОФ» посетила с рабочим визитом провинцию Гуандун в КНР. Целью визита представителей Нижегородской областной фармации во главе с генеральным директором Павлом Ястребовым в Китайскую Народную Республику стал обмен опытом и налаживание сотрудничества с государственными предприятиями, работающими на фармацевтическом рынке КНР.

В рамках рабочей поездки представители Нижегородской областной фармации посетили производственные площадки одного из ведущих китайских производителей инновационного медицинского оборудования и комплексных решений – компании Mindray. Целью визита стал сбор информации для оценки возможности оптимизации лабораторного оборудования и затрат на расходные материалы и реагенты. Принимающая сторона провела для представителей ГП НО «НОФ» экскурсию по производству с посещением разных технологических линий; познакомила с результатами научно-исследовательской деятельности, которая ведется на предприятии, а также продемонстрировала работу своего оборудования в «полевых условиях» - на базе референсной больницы лаборатории Mindray.

Кульминационной частью визита стало подписание Соглашения о намерениях между ГП НО «НОФ» и ООО «Миндрей Медикал Рус». Стороны договорились о стратегическом сотрудничестве в области оснащения современным медицинским оборудованием и комплексными решениями Mindray, а также сотрудничестве в сфере централизованного обслуживания медицинского оборудования китайской компании и обучения инженеров.

Нижегородская делегация посетила также Государственный логистический комплекс по лекарственным препаратам в Гуанчжоу. Принимающая сторона познакомила руководство ГП НО «НОФ» с работой распределительного складского центра, который занимается комплектацией заказов и поставкой лекарственных средств и медицинских изделий в больницы и аптеки провинции Гуандун, население которой составляет более 126 млн. человек. Гостям показали, как организованы процессы формирования заказов; изготовления индивидуальной упаковки; нанесения штрих-кода со всей информацией о заказе, комплектования и отправки адресатам. Кроме того, продемонстрировали работу центрального аппаратного комплекса, где осуществляется онлайн-контроль за всем процессами, которые происходят на территории склада, а также по всему пути следования груза от склада до точки доставки. Здесь же диспетчеры имеют возможность в режиме реального времени осуществлять мониторинг параметров микроклимата не только на самом складе, но и внутри транспортных средств, а также, в случае возникновения экстренных задач, вносить коррективы в любой процесс на любом этапе поставки.

«Наши китайские коллеги предоставили нам по-настоящему уникальную возможность посетить государственный фармацевтический логистический комплекс», - рассказал генеральный директор ГП НО «НОФ». – Мы отметили, что в процессе реконструкции нашего оптово-производственного предприятия внедряем аналогичные методы и подходы к работе. Наша основная задача состоит в том, чтобы серьезно повысить уровень автоматизации нашего склада с целью приведения его в соответствие со стандартами GDP», - подчеркнул Павел Ястребов.

Еще одной площадкой, которую посетила нижегородская делегация, стал Государственный Центр торговли Гуанчжоу (Guangzhou GPO), который отвечает за создание и поддержание платформы по закупкам лекарственных средств и медицинских расходных материалов для медицинских учреждений региона Гуанчжоу. Основное отличие этого предприятия от ГП НО «НОФ» в части обеспечения медицинских организаций заключается в том, что Guangzhou GPO не работает по конкретным заявкам, а выполняет роль государственной торговой площадки, где больницы могут закупить весь спектр возможных лекарственных препаратов и медизделий. Работа центра направлена на снижение стоимости лекарственных средств и медицинских расходных материалов путем внедрения централизованных закупок, сокращения цепочек поставок и контроля затрат. Китайская и российская стороны обменялись опытом и выразили готовность к взаимовыгодному сотрудничеству.