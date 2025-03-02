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Общество

Встреча с участником СВО прошла в Нижегородском институте управления в День молодого патриота

06 марта 2025 10:46  [69] Общество

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

5 марта в Нижегородском институте управления Президентской академии состоялся День молодого патриота — мероприятие, направленное на развитие патриотического воспитания и формирование гражданской ответственности среди молодёжи.  

Проект реализуется региональным отделением "Молодой Гвардии Единой России" при поддержке конкурса "Молодой Нижний", Молодёжного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области, Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия" и фонда "Защитники Отечества".  

Главным событием Дня молодого патриота стала встреча студентов с ветераном боевых действий, участником специальной военной операции Николаем Травкиным. В формате открытого диалога он рассказал о службе, героизме российских военных, а также поделился личными воспоминаниями. Особое внимание Николай Травкин уделил роли гражданской поддержки армии, отметив, что помощь тыла играет сегодня не менее важную роль, чем действия бойцов на передовой.  

В завершение беседы студенты смогли задать интересующие их вопросы и пообщаться с гостем лично.

В рамках мероприятия студенты также посетили мастер-класс по плетению маскировочной сети и выставку современного вооружения и технологий, применяемых в зоне СВО. Экспозицию представил Нижегородский музей "холодной войны" и истории города Горький в 1946-1991 годах.  

Директор Нижегородского института управления, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Парамонов подчеркнул, что встречи с участниками СВО уже стали традицией для студентов вуза.  

"Общение с военнослужащими даёт молодёжи возможность узнать правдивую информацию о событиях на передовой, о повседневных подвигах наших бойцов, которые, не жалея себя, защищают интересы страны", — отметил он.  

Студентка факультета управления Марина Пурдык призналась, что эта встреча произвела на неё сильное впечатление.  

"Открытый диалог поражал своей искренностью. Атмосфера единства и патриотического духа чувствовалась в каждом слове. Истории Николая Васильевича тронули меня до глубины души", — поделилась она.

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