НИУ ВШЭ зафиксировал рост числа студентов в большинстве российских регионов в 2024 году Общество

В 2024 году в 12 регионах России количество зачисленных студентов превысило 10 тысяч человек. Впервые в число лидеров вошла Саратовская область. Об этом свидетельствуют данные «Мониторинга качества приёма – 2024», проведённого НИУ ВШЭ под руководством научного руководителя университета Ярослава Кузьминова при поддержке Минобрнауки.

Где больше всего студентов?

Наибольшее число зачисленных на обучение традиционно зафиксировано в крупнейших образовательных центрах – Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Среди регионов с самым высоким совокупным приёмом студентов оказались:

- Свердловская область – 18,7 тыс.

- Республика Татарстан – 18,4 тыс.

- Новосибирская область – 16,1 тыс.

- Ростовская область – 14,2 тыс.

- Самарская область – 13,2 тыс.

- Краснодарский край – 12,7 тыс.

- Нижегородская область – 12,3 тыс.

- Воронежская область – 11,9 тыс.

- Красноярский край – 10,8 тыс.

- Саратовская область – 10,1 тыс.

По сравнению с 2022 годом в десяти крупнейших студенческих регионах страны наблюдается рост приёма, что, по мнению авторов исследования, свидетельствует об увеличении спроса на высшее образование.

Где наблюдается самый высокий рост числа студентов?

Среди 70 регионов, в которых количество зачисленных студентов превысило 1 тысячу человек, 46 субъектов (65,7%) показали положительную динамику.

Наибольший прирост зафиксирован в:

- Карачаево-Черкесской Республике – +97,3%

- Волгоградской области – +36,5%

- Смоленской области – +24,5%

- Тульской области – +23,2%

Особенно значительное увеличение приёма отмечено в регионах Центрального федерального округа, где положительная динамика зафиксирована в 11 субъектах.

Рост бюджетного приёма и качество набора

Бюджетный приём также увеличился в 42 из 74 регионов, где на бесплатное обучение зачислили более 500 человек.

Список регионов с самым высоким качеством набора остался стабильным. В него вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Томск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Калуга и Новосибирск.

Средний балл ЕГЭ студентов, поступивших в региональные университеты в 2024 году, составил 66,7, что свидетельствует о сохранении качества набора на фоне увеличения доступности высшего образования.

Самые популярные направления обучения

В 2024 году самыми востребованными направлениями подготовки среди студентов в российских регионах остались:

- Информатика и вычислительная техника

- Педагогическое образование

- Экономика

Эти направления представлены в 79–80 регионах. Также широко распространены программы по:

- Юриспруденции (77 регионов)

- Психолого-педагогическому и специальному (дефектологическому) образованию (76)

- Энергетике и энергетическому машиностроению (76)

- Строительству (75)

Среди регионов с наиболее разнообразным выбором образовательных программ выделяются:

- Республика Татарстан – 62 направления

- Ростовская область – 60

- Нижегородская область – 59

- Свердловская область – 59

Таким образом, российские регионы не только увеличивают количество студентов, но и продолжают развивать образовательные программы, отвечая на растущий спрос на высшее образование.