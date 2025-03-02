НИУ ВШЭ зафиксировал рост числа студентов в большинстве российских регионов в 2024 году

В 2024 году в 12 регионах России количество зачисленных студентов превысило 10 тысяч человек. Впервые в число лидеров вошла Саратовская область. Об этом свидетельствуют данные «Мониторинга качества приёма – 2024», проведённого НИУ ВШЭ под руководством научного руководителя университета Ярослава Кузьминова при поддержке Минобрнауки.
Наибольшее число зачисленных на обучение традиционно зафиксировано в крупнейших образовательных центрах – Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Среди регионов с самым высоким совокупным приёмом студентов оказались:
- Свердловская область – 18,7 тыс.
- Республика Татарстан – 18,4 тыс.
- Новосибирская область – 16,1 тыс.
- Ростовская область – 14,2 тыс.
- Самарская область – 13,2 тыс.
- Краснодарский край – 12,7 тыс.
- Нижегородская область – 12,3 тыс.
- Воронежская область – 11,9 тыс.
- Красноярский край – 10,8 тыс.
- Саратовская область – 10,1 тыс.
По сравнению с 2022 годом в десяти крупнейших студенческих регионах страны наблюдается рост приёма, что, по мнению авторов исследования, свидетельствует об увеличении спроса на высшее образование.
Среди 70 регионов, в которых количество зачисленных студентов превысило 1 тысячу человек, 46 субъектов (65,7%) показали положительную динамику.
Наибольший прирост зафиксирован в:
- Карачаево-Черкесской Республике – +97,3%
- Волгоградской области – +36,5%
- Смоленской области – +24,5%
- Тульской области – +23,2%
Особенно значительное увеличение приёма отмечено в регионах Центрального федерального округа, где положительная динамика зафиксирована в 11 субъектах.
Бюджетный приём также увеличился в 42 из 74 регионов, где на бесплатное обучение зачислили более 500 человек.
Список регионов с самым высоким качеством набора остался стабильным. В него вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Томск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Калуга и Новосибирск.
Средний балл ЕГЭ студентов, поступивших в региональные университеты в 2024 году, составил 66,7, что свидетельствует о сохранении качества набора на фоне увеличения доступности высшего образования.
В 2024 году самыми востребованными направлениями подготовки среди студентов в российских регионах остались:
- Информатика и вычислительная техника
- Педагогическое образование
- Экономика
Эти направления представлены в 79–80 регионах. Также широко распространены программы по:
- Юриспруденции (77 регионов)
- Психолого-педагогическому и специальному (дефектологическому) образованию (76)
- Энергетике и энергетическому машиностроению (76)
- Строительству (75)
Среди регионов с наиболее разнообразным выбором образовательных программ выделяются:
- Республика Татарстан – 62 направления
- Ростовская область – 60
- Нижегородская область – 59
- Свердловская область – 59
Таким образом, российские регионы не только увеличивают количество студентов, но и продолжают развивать образовательные программы, отвечая на растущий спрос на высшее образование.
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