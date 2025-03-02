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Общество

НИУ ВШЭ зафиксировал рост числа студентов в большинстве российских регионов в 2024 году

07 марта 2025 09:16  [95] Общество

В 2024 году в 12 регионах России количество зачисленных студентов превысило 10 тысяч человек. Впервые в число лидеров вошла Саратовская область. Об этом свидетельствуют данные «Мониторинга качества приёма – 2024», проведённого НИУ ВШЭ под руководством научного руководителя университета Ярослава Кузьминова при поддержке Минобрнауки.  

Где больше всего студентов?  

Наибольшее число зачисленных на обучение традиционно зафиксировано в крупнейших образовательных центрах – Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Среди регионов с самым высоким совокупным приёмом студентов оказались:  

- Свердловская область – 18,7 тыс.  
- Республика Татарстан – 18,4 тыс.  
- Новосибирская область – 16,1 тыс.  
- Ростовская область – 14,2 тыс.  
- Самарская область – 13,2 тыс.  
- Краснодарский край – 12,7 тыс.  
- Нижегородская область – 12,3 тыс.  
- Воронежская область – 11,9 тыс.  
- Красноярский край – 10,8 тыс.  
- Саратовская область – 10,1 тыс.  

По сравнению с 2022 годом в десяти крупнейших студенческих регионах страны наблюдается рост приёма, что, по мнению авторов исследования, свидетельствует об увеличении спроса на высшее образование.  

Где наблюдается самый высокий рост числа студентов?  

Среди 70 регионов, в которых количество зачисленных студентов превысило 1 тысячу человек, 46 субъектов (65,7%) показали положительную динамику.   

Наибольший прирост зафиксирован в:  

- Карачаево-Черкесской Республике – +97,3%  
- Волгоградской области – +36,5%  
- Смоленской области – +24,5%  
- Тульской области – +23,2%  

Особенно значительное увеличение приёма отмечено в регионах Центрального федерального округа, где положительная динамика зафиксирована в 11 субъектах.  

Рост бюджетного приёма и качество набора  

Бюджетный приём также увеличился в 42 из 74 регионов, где на бесплатное обучение зачислили более 500 человек.  

Список регионов с самым высоким качеством набора остался стабильным. В него вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Томск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Калуга и Новосибирск.  

Средний балл ЕГЭ студентов, поступивших в региональные университеты в 2024 году, составил 66,7, что свидетельствует о сохранении качества набора на фоне увеличения доступности высшего образования.  

Самые популярные направления обучения  

В 2024 году самыми востребованными направлениями подготовки среди студентов в российских регионах остались:  

- Информатика и вычислительная техника  
- Педагогическое образование  
- Экономика  

Эти направления представлены в 79–80 регионах. Также широко распространены программы по:  

- Юриспруденции (77 регионов)  
- Психолого-педагогическому и специальному (дефектологическому) образованию (76)  
- Энергетике и энергетическому машиностроению (76)  
- Строительству (75)  

Среди регионов с наиболее разнообразным выбором образовательных программ выделяются:  

- Республика Татарстан – 62 направления  
- Ростовская область – 60  
- Нижегородская область – 59  
- Свердловская область – 59  

Таким образом, российские регионы не только увеличивают количество студентов, но и продолжают развивать образовательные программы, отвечая на растущий спрос на высшее образование.

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