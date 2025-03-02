Тепловые сети в Кстове проверят красителем "Уранин А" Общество

С 17 марта 2025 года Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО «Т Плюс» будут проводить испытания закрытой системы теплоснабжения города Кстово на герметичность с использованием специального красителя «Уранин А».

«Уранин А» придаёт воде жёлто-зелёную окраску. Специалисты будут добавлять краситель в сетевую воду, поступающую с Новогорьковской ТЭЦ. Это позволит выявить места возможных утечек теплоносителя, а также незаконных врезок на тепловых сетях.

Органический краситель «Уранин А» разрешён для определения утечки воды в теплосетях, безвреден для людей и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. Он применяется в пищевой промышленности, фармацевтике, медицине и других отраслях.

Вместе с тем напоминаем, что вода в системе отопления не может использоваться для бытовых целей. Сетевая вода «из батареи» не тождественна воде в системе горячего водоснабжения. Перед подачей в систему отопления она проходит химическую обработку и содержит специальные реагенты, препятствующие отложению накипи и небезопасные для здоровья людей. Кроме того, она не проходит обработку от болезнетворных микроорганизмов.

Просим жителей при обнаружении течей воды жёлто-зелёной окраски и любых повреждений тепловых сетей немедленно сообщать в оперативно-диспетчерскую службу Кстовских тепловых сетей по телефону (83145) 7-97-75 или в единую дежурно-диспетчерскую службу Кстовского района по телефону (83145) 2-48-41.