Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 марта 2025 12:42  [3] Нижегородские молодогвардейцы передали гумпомощь детям Донбасса и российским бойцам на передовую
06 марта 2025 12:39  [29] Еще несколько аварийных домов снесут в Нижнем Новгороде
06 марта 2025 12:38  [17] Яндекс 360 запустил мобильное приложение Календарь
06 марта 2025 12:23  [49] Более 3,8 тысячи нижегородских школьников примут участие во всероссийских уроках памяти "У войны не женское лицо"
06 марта 2025 12:20  [79] Парк имени 1 Мая закрывается для продолжения работ по благоустройству
06 марта 2025 12:17  [62] Тепловые сети в Кстове проверят красителем "Уранин А"
06 марта 2025 12:07  [104] Снег с дождём накроет Нижний Новгород
06 марта 2025 11:49  [136] Яркое зарево в небе напугало жителей Кстова
06 марта 2025 11:36  [152] Проект строительства школы в "Новой Кузнечихе" прошел госэкспертизу
06 марта 2025 11:32  [115] Вопрос сохранения традиционных ценностей вместе с представителями конфессий обсудили депутаты ЗСНО
Общество

Более 3,8 тысячи нижегородских школьников примут участие во всероссийских уроках памяти "У войны не женское лицо"

06 марта 2025 12:23  [49] Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтёры Победы"

Более 3,8 тысячи школьников из всех округов Нижегородской области примут участие во всероссийских уроках памяти «У войны не женское лицо», приуроченных к Международному женскому дню. Организаторами выступают активисты Нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы".

5 марта "уроки памяти" прошли в специальной школе-интернате для слепых и слабовидящих детей и для учащихся нижегородской гимназии №184. Основной темой стала роль женщин в годы Великой Отечественной войны. Школьники узнали о подвигах медицинских сестёр, санитарок, связисток и лётчиц, которые внесли огромный вклад в Победу над фашизмом. Среди них - партизанка Зоя Космодемьянская, снайпер Людмила Павличенко, лётчицы авиаполка "Ночные ведьмы" и многие другие. Также ребята узнали о том, каким образом отмечался Международный женский день в годы войны. В конце урока ребята выполнили интерактивное творческое задание.

"В год 80-летия Великой Победы такие мероприятия помогают сохранить историческую память и передать её молодому поколению. Важно, чтобы наши дети знали и понимали, какой ценой досталась Победа, и какую роль сыграли женщины в борьбе советского народа с фашистской Германией", — отметила руководитель НРО ВОД "Волонтёры Победы" Мария Самоделкина.

Проведение "уроков памяти" является частью большой работы "Волонтёров Победы" по патриотическому воспитанию молодёжи региона и сохранению исторической правды о событиях Великой Отечественной войны.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
9 мая ВОВ Волонтеры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph