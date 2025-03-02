Более 3,8 тысячи нижегородских школьников примут участие во всероссийских уроках памяти "У войны не женское лицо" Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтёры Победы"

Более 3,8 тысячи школьников из всех округов Нижегородской области примут участие во всероссийских уроках памяти «У войны не женское лицо», приуроченных к Международному женскому дню. Организаторами выступают активисты Нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы".

5 марта "уроки памяти" прошли в специальной школе-интернате для слепых и слабовидящих детей и для учащихся нижегородской гимназии №184. Основной темой стала роль женщин в годы Великой Отечественной войны. Школьники узнали о подвигах медицинских сестёр, санитарок, связисток и лётчиц, которые внесли огромный вклад в Победу над фашизмом. Среди них - партизанка Зоя Космодемьянская, снайпер Людмила Павличенко, лётчицы авиаполка "Ночные ведьмы" и многие другие. Также ребята узнали о том, каким образом отмечался Международный женский день в годы войны. В конце урока ребята выполнили интерактивное творческое задание.

"В год 80-летия Великой Победы такие мероприятия помогают сохранить историческую память и передать её молодому поколению. Важно, чтобы наши дети знали и понимали, какой ценой досталась Победа, и какую роль сыграли женщины в борьбе советского народа с фашистской Германией", — отметила руководитель НРО ВОД "Волонтёры Победы" Мария Самоделкина.

Проведение "уроков памяти" является частью большой работы "Волонтёров Победы" по патриотическому воспитанию молодёжи региона и сохранению исторической правды о событиях Великой Отечественной войны.