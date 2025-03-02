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Общество

Нижегородские молодогвардейцы передали гумпомощь детям Донбасса и российским бойцам на передовую

06 марта 2025 12:42  [113] Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Во время очередной поездки в Донецкую народную республику нижегородские активисты «Молодой Гвардии Единой России» передали посылки с гуманитарной помощью для детей в дошкольные учреждения и бойцам на передовую. Груз собран региональными отделениями «Единой России» и «Молодой Гвардии» и Штабом общественной поддержки партии.

Воспитанникам детских садов городов Харцызск и Иловайск передали игрушки, наборы для творчества, развивающие игры, канцелярские товары и сладости.

«Каждая улыбка этих детей - лучшее подтверждение того, что мы делаем важное дело. Им приходится жить в непростых условиях, слышать звуки войны, терять близких. Но даже здесь детство должно оставаться детством. Мы привезли не просто подарки, а частичку тепла и заботы от нижегородцев, которые всей душой переживают за судьбу Донбасса», - поделился впечатлениями молодогвардеец Вадим Силашин.

Сотрудники детских садов благодарно встретили помощь, отметив, насколько важно для воспитанников получать внимание от людей из регионов-побратимов.

«Ребятишки были в восторге от подарков! У нас непростая жизнь, но благодаря таким акциям дети чувствуют поддержку, заботу и верят, что впереди - только мирное небо и счастливое будущее. Спасибо нижегородцам за то, что помогают и дарят радость!» - поблагодарили сотрудники детского сада в Харцызске.

Также волонтеры «Молодой Гвардии» передали гуманитарный груз для бойцов, которые несут службу вблизи линии боевого соприкосновения. Продукты питания, теплая одежда, средства гигиены, предметы первой необходимости и письма поддержки собраны в рамках партийной акции «Тепло для Героя».

От имени принимающей стороны выступил руководитель Нижегородского регионального отделения МГЕР Роман Зыков, находящийся на службе в зоне СВО:

«Сегодня помощь с тыла имеет колоссальное значение. Когда ребята получают посылки, письма, подарки - это не просто вещи, это напоминание, что дома о них помнят, ценят и ждут. «Молодая Гвардия» всегда была на передовой не только в мирной жизни, но и здесь, в прямом смысле этого слова. Помощь детским садам Донбасса, поддержка бойцов - это вклад в Победу, в сохранение традиционных ценностей, доказательство того, что Отечество своих не бросает. Спасибо Нижнему Новгороду, спасибо нашей команде и всем, кто участвует в этой важной работе».

Гуманитарные миссии являются ключевой частью работы региональных отделений «Единой России» и «Молодой Гвардии» Нижегородской области. Волонтеры МГЕР регулярно выезжают в новые регионы, участвуют в сборе и доставке гуманитарных конвоев для помощи мирному населению и поддержки российских военнослужащих, работают там в соцучреждениях, оказывают адресную помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации.

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам, тем, кто остался на освобожденных территориях, и жителям новых и приграничных регионов.

Нижегородское региональное отделение и волонтерский центр партии «Единая Россия» в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов – и для военнослужащих, и для мирного населения. Депутаты, активисты вместе с партнерами регулярно передают необходимые вещи, технику, спецоборудование, медикаменты, продукты и многое другое.

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Теги:
гуманитарная помощь Единая Россия СВО
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