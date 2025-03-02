Женщины говорят: шесть подкастов, которые помогают понять мир и себя Культура и отдых

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Накануне Международного женского дня редакция НИА "Нижний Новгород" совместно с книжным сервисом Строки от экосистемы МТС подготовили подборку подкастов, созданных женщинами, которые помогают лучше понимать современный мир, себя и других. О книгах, карьере, родительстве, правах, психологии и не только.

«Музы» (18+)

Иммерсивное путешествие в жизнь тех, кто нередко оставался в тени, но играл ключевую роль в становлении известных людей. Каждая серия — отдельная история, посвященная одной музе великого человека и их взаимоотношениям. До самого последнего момента имя героини не будет раскрыто, чтобы слушатель мог увидеть мир их глазами и ощутить, что они чувствовали.

«Пищевая ценность» (16+)

В этом подкасте ведущая Маша Богданова собрала истории людей, которые отчаянно пытались изменить свое тело, чтобы изменить свою жизнь. Что приводит их к такому выбору? И выбор ли это на самом деле? Она разговаривает с врачами, психологами, родителями детей с расстройством пищевого поведения, создателями пабликов про похудение, чтобы узнать, как расстройство пищевого поведения превращается в новую эпидемию.

«Девчонки умнее стариков» (16+)

Очень разные книжные обозревательницы обсуждают новинки русской прозы и лучшие переводные романы нового сезона премии «Ясная Поляна», регулярно критикуют выбор жюри и патриархат в целом. В каждом эпизоде разговор о двух книгах: одна попала в короткий список, другая нет. Про что эти книги, куда смотрит жюри и почему девчонки не всегда с этим согласны.

«Заварили бизнес» (16+)

Подкаст о том, каково на самом деле делать бизнес в России. В первых двух сезонах Саша Волкова рассказывала о том, как строит свой первый бизнес — кофейню в Москве. А теперь в подкасте звучат истории предпринимателей из разных уголков страны.

«Никакого правильно» (18+)

Депрессивный стендап о ментальном здоровье, родительстве и правах женщин. Ксения Красильникова и Маша Карнович-Валуа разговаривают о том, что каждый и каждая имеет право на сложные чувства, на поиск способов обходиться с ними, а еще на личные убеждения и свободу.

«Со всеми все окей» (16+)

Профессиональные коучи Ирина Оганесян и Полина Перушева в своем подкасте дают импульс к развитию, поддержку на пути перемен и учат задавать себе правильные вопросы, которые помогут в карьере и в жизни.