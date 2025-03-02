Подрядчики ИЖС наращивают объем кредитных линий в Банке ДОМ.РФ благодаря новым условиям Общество

Первая сделка по финансированию строительства индивидуальных домов после вступления в силу федерального закона 186 "О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу" подписана Банком ДОМ.РФ. Кредитная линия открыта компании из Кировской области на сумму 50 млн рублей, что позволяет одновременно вести строительство сразу нескольких индивидуальных жилых домов.

Напомним, накануне вступления в силу ФЗ-186, с 28 февраля Банк ДОМ.РФ скорректировал условия по своей программе кредитования подрядчиков ИЖС-Подряд, чтобы подрядчикам было легче адаптироваться к работе в новых условиях. В частности, увеличена сумма, которая предоставляется без залога недвижимости, и упрощены требования к участникам программы.

"Механизм финансирования подрядчиков ИЖС с безопасным механизмом эскроу, который Банк ДОМ.РФ предложил своим клиентам еще год назад, показал свою эффективность и теперь закреплен федеральным законом о строительстве ИЖС с эскроу. Улучшения условий по нашему кредитному продукту для подрядчиков, которые мы ввели одновременно с вступлением в силу федерального закона, сделали льготное финансирование более доступным. Это, бесспорно, придаст импульс развитию индивидуального строительства жилья и будет способствовать росту бизнеса надежных, добросовестных подрядчиков", – прокомментировала вице-президент, директор блока "Транзакционный бизнес" Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.

"Наша компания уже более 5 лет ведет строительство загородных домов, в том числе с использованием безопасного механизма эскроу. Мы приветствуем законодательные инициативы, которые помогают сделать рынок ИЖС более цивилизованным, конкуренцию честной, а усилия банка повышают интерес строительного сектора к кредитным программам. Возможность привлечь льготное финансирование в банке позволяет нашей компании вести строительство сразу 70 домов в год одновременно", – рассказал руководитель компании BrickHouse Александр Грин.