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Политика

Нижегородские ИТ-решения выйдут на экспорт в Киргизию

06 марта 2025 16:12  [111] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Перспективы сотрудничества в сфере цифровых технологий обсудили министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов и почётный консул Кыргызской Республики в Нижнем Новгороде Вадим Юн. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Стороны договорились включить ряд нижегородских инновационных ИТ-решений в портфель продуктов, которые будут экспортироваться в Киргизию. В первую очередь речь идёт о разработках в сфере компьютерного зрения, искусственного интеллекта (ИИ) для промышленности и госуправления, а также о продуктах, ориентированных на импортозамещение программного обеспечения.  

В ближайшее время цифровая сфера станет ключевой темой переговоров нижегородского правительства с Министерством цифрового развития Кыргызской Республики. В результате планируется сформировать рабочую группу и дорожную карту, которая определит конкретные шаги по укреплению партнёрских отношений и обмену опытом.  

"Мы планируем сотрудничать сразу в нескольких направлениях. Одно из ключевых – цифровизация госуправления, в том числе внедрение проектов "Умный город" и "Безопасный город". В Нижегородской области уже активно применяются ИТ-решения в сфере дорожного хозяйства и обеспечения безопасности на дорогах", – отметил Синелобов.  

Ещё одно важное направление – образование и подготовка цифровых кадров. В частности, планируется участие молодежи Кыргызской Республики в международной ИТ-олимпиаде по кибербезопасности, которую организует Нижегородская область.  

В рамках развития партнёрства делегация Кыргызской Республики примет участие в юбилейной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая пройдёт в Нижнем Новгороде в июне 2025 года.  

"Наше сотрудничество в сфере цифровых технологий открывает новые горизонты. Совместные проекты и обмен опытом не только укрепят двусторонние отношения, но и будут способствовать интеграции наших стран в глобальную цифровую экономику",– подчеркнул Вадим Юн.  

Напомним, что в феврале 2025 года в Нижнем Новгороде начал работу офис почётного консула Кыргызской Республики, который возглавил руководитель ИТ-компании Вадим Юн.

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Теги:
Международное сотрудничество Правительство Нижегородской области
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