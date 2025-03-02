Полиция проверит квартиру в Нижнем Новгороде, где нашли истощенных собак Происшествия

В Нижнем Новгороде полиция начала проверку после сообщений о жестоком обращении с животными в одной из квартир на улице Куйбышева. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Поводом для вмешательства стали обращения зоозащитников, обнаруживших в жилище местной жительницы истощенных собак. По словам активистки Лары Саплиной, состояние животных критическое: "Собаки у женщины истощенные, умирают, она закапывает их прямо здесь. Самой ей питаться нечем".

Соседи также утверждают, что в квартире накопилось столько мусора, что хозяйке приходится проникать внутрь через окно – жилье расположено на первом этаже.

В МВД сообщили, что на место уже выехал участковый. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.