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Происшествия

Полиция проверит квартиру в Нижнем Новгороде, где нашли истощенных собак

06 марта 2025 19:03  [124] Происшествия

В Нижнем Новгороде полиция начала проверку после сообщений о жестоком обращении с животными в одной из квартир на улице Куйбышева. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.  

Поводом для вмешательства стали обращения зоозащитников, обнаруживших в жилище местной жительницы истощенных собак. По словам активистки Лары Саплиной, состояние животных критическое: "Собаки у женщины истощенные, умирают, она закапывает их прямо здесь. Самой ей питаться нечем".  

Соседи также утверждают, что в квартире накопилось столько мусора, что хозяйке приходится проникать внутрь через окно – жилье расположено на первом этаже.  

В МВД сообщили, что на место уже выехал участковый. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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Теги:
Полиция Собаки
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