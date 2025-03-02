Минобороны получит новые разработки ядерного центра в Сарове Политика

Фото: телеграм-канал Минобороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в Саров 6 марта провел совещание с руководством Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ). Он высоко оценил деятельность сотрудников научного учреждения и заявил, что в ближайшее время Минобороны будет обеспечено новыми разработками центра.

В рамках визита глава Минобороны также возложил цветы к памятнику Юлию Харитону – основателю РФЯЦ, сыгравшему ключевую роль в создании первой советской атомной бомбы.

Напомним, то Российский федеральный ядерный центр был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Сегодня он остается ведущей научно-исследовательской организацией, занимающейся вопросами национальной безопасности и технологической конкурентоспособности России.

Саров, где расположен центр, является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО) и частично находится на территории Нижегородской области и Республики Мордовия.