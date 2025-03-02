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Происшествия

Бывшую чиновницу в Богородске обвиняют в махинациях с муниципальной землей

07 марта 2025 08:00  [94] Происшествия

В Богородске бывшую сотрудницу местной администрации и МФЦ подозревают в мошеннических действиях с земельным участком. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. 

По данным следствия, женщина работала землеустроителем в территориальном отделе администрации Богородского округа. Используя своё положение, она оформила подложные документы, благодаря которым муниципальный участок был незаконно отчуждён.  

Позже она устроилась в МФЦ и поставила этот участок на кадастровый учёт. Однако в ходе проверки прокуратура выявила нарушения. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.  

По предварительным подсчётам, ущерб муниципальному бюджету составил 450 тысяч рублей.

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Теги:
Богородск Уголовное дело Хищение
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