Бывшую чиновницу в Богородске обвиняют в махинациях с муниципальной землей Происшествия

В Богородске бывшую сотрудницу местной администрации и МФЦ подозревают в мошеннических действиях с земельным участком. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным следствия, женщина работала землеустроителем в территориальном отделе администрации Богородского округа. Используя своё положение, она оформила подложные документы, благодаря которым муниципальный участок был незаконно отчуждён.

Позже она устроилась в МФЦ и поставила этот участок на кадастровый учёт. Однако в ходе проверки прокуратура выявила нарушения. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

По предварительным подсчётам, ущерб муниципальному бюджету составил 450 тысяч рублей.