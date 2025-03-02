Нижний Новгород попал в число самых гостеприимных городов России Экономика

Нижний Новгород занял седьмое место среди самых гостеприимных городов страны. Такой вывод сделали аналитики сервиса SuperJob после опроса 9000 экономически активных россиян из крупных городов.

Согласно результатам исследования, 57% нижегородцев положительно относятся к росту туристического потока. За два года этот показатель увеличился на 3 процентных пункта.

Лидерами рейтинга стали Волгоград (68%), Омск (65%) и Уфа (64%). В то же время в Москве и Санкт-Петербурге поддержку туризма выразили 39% и 43% жителей соответственно. Самый низкий уровень одобрения зафиксирован в Краснодаре (41%), что специалисты объясняют перегруженностью городского транспорта.

В целом исследование показало, что жители большинства регионов стали более открытыми для туристов. Особенно заметно это в Омске, где количество сторонников развития туризма выросло на 20 п.п., а также в Перми (+17 п.п.), Воронеже (+11 п.п.) и Уфе (+10 п.п.).