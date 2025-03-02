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Экономика

Нижний Новгород попал в число самых гостеприимных городов России

07 марта 2025 08:15  [1] Экономика

Нижний Новгород занял седьмое место среди самых гостеприимных городов страны. Такой вывод сделали аналитики сервиса SuperJob после опроса 9000 экономически активных россиян из крупных городов.  

Согласно результатам исследования, 57% нижегородцев положительно относятся к росту туристического потока. За два года этот показатель увеличился на 3 процентных пункта.  

Лидерами рейтинга стали Волгоград (68%), Омск (65%) и Уфа (64%). В то же время в Москве и Санкт-Петербурге поддержку туризма выразили 39% и 43% жителей соответственно. Самый низкий уровень одобрения зафиксирован в Краснодаре (41%), что специалисты объясняют перегруженностью городского транспорта.  

В целом исследование показало, что жители большинства регионов стали более открытыми для туристов. Особенно заметно это в Омске, где количество сторонников развития туризма выросло на 20 п.п., а также в Перми (+17 п.п.), Воронеже (+11 п.п.) и Уфе (+10 п.п.).

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Теги:
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