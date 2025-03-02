Андрей Гнеушев провел выездное заседание комиссии по поддержке участников СВО Общество

Фото: минсоцполитики Нижегородской области

6 марта заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев провел в Борском округе первое выездное заседание региональной межведомственной комиссии, занимающейся поддержкой участников специальной военной операции и их семей.

В заседании приняли участие министр социальной политики региона Игорь Седых, представители профильных ведомств, сотрудники нижегородского филиала фонда "Защитники Отечества", а также глава местного самоуправления Алексей Боровский.

Андрей Гнеушев напомнил, что комиссия создана для решения сложных ситуаций, требующих индивидуального подхода и взаимодействия различных структур, в том числе федеральных. По его словам, обращения могут касаться самых разных вопросов — от медицинской помощи и протезирования до трудоустройства и улучшения жилищных условий.

Во время визита на Бору участники комиссии встретились с семьей Крапивиных. Глава семьи, Иван Крапивин, был демобилизован из-за полученной на СВО травмы. С родными обсудили бытовые трудности и возможность получения высокотехнологичной медицинской помощи. Все озвученные просьбы взяты в работу.

Также заместитель губернатора посетил матерей погибших участников СВО Наталью Никольскую и Светлану Солянинову. Их сыновья, Александр Хрипунов и Михаил Солянинов, погибли, выполняя боевые задачи, и были посмертно награждены орденами Мужества.

Александр Хрипунов участвовал в СВО с первых дней и героически погиб при выполнении воинского долга. В его честь на здании школы, где он учился, установлена мемориальная доска.

Михаил Солянинов пал в бою на харьковском направлении, закрыв своим телом товарищей во время минометного обстрела. Его имя носит юнармейский отряд "Дружина" Каликинской школы и один из кадетских классов. В память о нем на территории школы установлен мемориал, а в школьном саду высажены кедры.

Матери бойцов активно участвуют в общественной жизни округа. Андрей Гнеушев поблагодарил женщин за воспитание настоящих патриотов, вручил им цветы и подарки в преддверии 8 Марта. Он подчеркнул, что выездные заседания комиссии станут регулярными, чтобы обсуждать важные вопросы непосредственно с теми, кто нуждается в поддержке.