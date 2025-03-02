Нижегородские предприятия МСП привлекли свыше 6,8 млрд рублей благодаря госгарантиям Экономика

В 2024 году 280 предприятий малого и среднего бизнеса Нижегородской области получили государственные гарантии, что позволило им привлечь более 6,8 млрд рублей. Наибольший объем поддержки пришелся на компании, работающие в сфере обрабатывающих производств и научно-технической деятельности.

Программа реализуется в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", а оператором Национальной гарантийной системы (НГС) выступает Корпорация МСП.

Количество предприятий обрабатывающей промышленности, воспользовавшихся поддержкой, за год выросло в 1,4 раза, а в научно-технической сфере – в 1,7 раза.

В масштабах страны участниками программы стали свыше 14,6 тысячи предприятий, которые суммарно привлекли финансирование почти на 334,4 млрд рублей.

Глава Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что промышленность и наука являются ключевыми секторами экономики, влияющими на развитие других отраслей. По его словам, малый и средний бизнес демонстрирует высокую адаптивность, что особенно важно в современных экономических условиях.

По итогам 2024 года обрабатывающие производства и научно-техническая деятельность вошли в число лидеров по объему финансовой поддержки через НГС. В частности, на малый и средний бизнес в сфере обрабатывающих производств пришлось 253 млрд рублей, а в научно-технической деятельности — 81,5 млрд рублей. Количество получателей поддержки в этих секторах выросло в 1,6 и 1,7 раза соответственно.

Национальная гарантийная система включает Корпорацию МСП, региональные гарантийные организации, государственные микрофинансовые фонды и "МСП Банк". Они помогают предпринимателям привлекать финансирование, в том числе с использованием гарантий и поручительств, когда собственного залога недостаточно.

О доступных мерах поддержки на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Также работает горячая линия 8 (800) 301-29-94, где можно получить консультацию (звонок бесплатный).

Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика", инициированный президентом России Владимиром Путиным, направлен на формирование новой модели экономического роста. В его рамках реализуются программы по поддержке малого и среднего бизнеса, повышению производительности труда, стимулированию инвестиций, развитию низкоуглеродной экономики и совершенствованию госстатистики.