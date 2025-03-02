Обыски прошли в нижегородской кадетской школе Происшествия

В кадетской школе Нижнего Новгорода 6 марта правоохранительные органы провели обыски. По данным источника NN.RU в силовых структурах, сотрудники правоохранительных органов изъяли документы и провели беседы с работниками учреждения.

Официальных сообщений о возбуждении уголовного дела на данный момент нет. Известно лишь, что в день проведения обысков директора учебного заведения вызвали на допрос. В самой школе комментариев не дают.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" сообщила об уголовном деле в отношении экс-ректора НГЛУ Жанны Никоновой. На прошлой неделе суд отправил ее в СИЗО на два месяца. Она и ее бывшая коллега обвиняются в хищении более миллиона рублей.