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Происшествия

Обыски прошли в нижегородской кадетской школе

07 марта 2025 11:27  [49] Происшествия

В кадетской школе Нижнего Новгорода 6 марта правоохранительные органы провели обыски. По данным источника NN.RU в силовых структурах, сотрудники правоохранительных органов изъяли документы и провели беседы с работниками учреждения.  

Официальных сообщений о возбуждении уголовного дела на данный момент нет. Известно лишь, что в день проведения обысков директора учебного заведения вызвали на допрос. В самой школе комментариев не дают.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" сообщила об уголовном деле в отношении экс-ректора НГЛУ Жанны Никоновой. На прошлой неделе суд отправил ее в СИЗО на два месяца. Она и ее бывшая коллега обвиняются в хищении более миллиона рублей.

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Теги:
Образование Обыск
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