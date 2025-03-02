Нижегородская область и Куба объявили регистрацию на ИТ-олимпиаду по кибербезопасности Экономика

Началась регистрация участников международной ИТ-олимпиады по кибербезопасности, которую организуют Нижегородская область и Республика Куба. Принять участие в соревнованиях смогут школьники от 14 до 18 лет из России и других стран. Подать заявку можно до 10 апреля 2025 года.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что кибербезопасность стала одной из ключевых задач для многих стран. По его словам, подготовка специалистов в этой сфере еще со школьной скамьи — это инвестиция в будущее цифровых технологий. Он выразил надежду, что олимпиада поможет выявить талантливых участников, которые смогут развиваться в этой важной отрасли.

Соревнования пройдут в несколько этапов: индивидуальный отбор в онлайн-формате — с 2 по 15 апреля; командное соревнование — с 21 по 25 апреля; по итогам отборочных этапов 100 лучших участников получат приглашение на очный финал, который пройдет с 30 мая по 3 июня в "Школе 21" в Нижнем Новгороде.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025).

Директор АНО "Горький Тех" Евгений Федосеев подчеркнул, что олимпиада не только дает школьникам возможность посоревноваться, но и помогает им освоить передовые технологии, в том числе связанные с искусственным интеллектом и кибербезопасностью. Он отметил, что особенно значимо проведение финального этапа в Нижнем Новгороде, а награждения победителей — на юбилейной конференции "ЦИПР-2025", одной из крупнейших технологических площадок страны.

Организаторами олимпиады выступают правительство Нижегородской области, АНО "Горький Тех" и АНО "НЕЙМАРК", а также "Союз информатиков Кубы". Технологическим партнером стала международная школа программирования и математики "Алгоритмика". Мероприятие проходит при поддержке ООО "ГАЗИНФОРМСЕРВИС".

Проведение подобных олимпиад соответствует целям нового национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.