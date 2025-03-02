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Общество

Более 60% сотрудников "Эн+ Тепло Волга" активно участвуют в процессах бережливого производства

07 марта 2025 14:00  [95] Общество

Фото: пресс-служба Эн+

В группе компаний «Эн+ Тепло Волга» подвели итоги работы по развитию бизнес-систем в 2024 году. Уже более 10 лет в компании реализуются принципы бережливого производства, и с каждым годом все больше сотрудников активно вовлечены в эти процессы.

 «Для мотивации персонала мы решили определить лучших рационализаторов среди группы компаний по итогам 2024 года. Учитывается количество предложенных и реализованных сотрудниками идей по улучшению условий труда, повышению производительности, безопасности выполнения определенных операций, а также участие в крупных проектах, которые позволили сократить временные или материальные потери на производстве либо дали экономический эффект», - рассказал генеральный директор ГК «Эн+ Тепло Волга» Виталий Гаврюшенко.

Всего в мероприятиях бережливого производства в 2024 году приняли участие 1100 сотрудников. По количеству и качеству предложенных идей в лидеры «Рейтинга рационализаторов» вышли шестеро лучших: трое рабочих и трое инженеров Автозаводской ТЭЦ и «Заводских сетей» (входят в ГК «Эн+ Тепло Волга»). Вместе они подали и реализовали более 370 предложений, а также участвовали в 6 производственных проектах.

К примеру, заместитель начальника электрического цеха по ремонту оборудования Автозаводской ТЭЦ Александр Овчинников создал хозспособом учебный полигон для сотрудников своего цеха. Теперь молодые специалисты могут оттачивать практические навыки при работе с сигнализацией, тележками выключателей и релейной защитой. А значит, в случае возникновения реальных дефектов оборудования на станции, сотрудники быстрее и профессиональнее выполнят ремонтные работы, так чтобы потребители энергоресурсов не почувствовали никаких неудобств.

Другой проект Александра также направлен на повышение надежности электростанции. Вместе с коллегами он усовершенствовал систему сигнализации на блочном щите управления. Теперь оперативный персонал быстрее видит малейшие отклонения в параметрах работы, а время на устранение дефектов сократилось в 3 раза. «Еще одна идея, реализованная нашей командой – специальный прибор, который мы создали для сборки водородных уплотнителей турбогенераторов. Его использование сокращает время ремонта в 6 раз. Важно обучать сотрудников рационализаторской деятельности, потому что это приносит вклад в общую структуру, модернизирует и улучшает процессы. Ну а то, что тебя еще и лично отмечают за этот вклад, безусловно приятно и мотивирует», - поделился Александр Овчинников после награждения.

Именно такая поступательная ежедневная работа, направленная на совершенствование всех процессов, является гарантией надежного бесперебойного снабжения тепло и энергоресурсами нижегородцев.

Лучшим рационализаторам «Эн+ Тепло Волга» вручили грамоты и ценные призы. Кроме того, каждый из них получил надбавку к окладу, которую им будут выплачивать в течение всего 2025 года.

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Теги:
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