Нижегородский кадровый центр помог трудоустроить более 600 женщин с начала 2025 года Экономика

Фото: УТЗН Нижегородской области

С начала 2025 года Нижегородский кадровый центр "Работа России" оказал помощь в трудоустройстве более 600 жительниц региона. Женщины чаще всего искали работу в сферах торговли, обрабатывающих производств, образования и здравоохранения.

Наибольшую активность проявили женщины старше 60 лет — за помощью в поиске работы обратились 227 человек. Среди других возрастных групп 197 женщин искали работу в возрасте 35–39 лет, 171 — в 40–44 года, а 149 — в 45–49 лет.

Руководитель управления по труду и занятости населения Игорь Пантюхин отметил, что многие женщины заинтересованы в профессиональном развитии, обучении и открытии собственного бизнеса. Особое внимание уделяется возрастной категории 50+, поскольку они чаще сталкиваются с трудностями при поиске работы.

Специалисты кадрового центра помогают подбирать вакансии с учетом состояния здоровья, удобного графика и расположения рабочего места. Кроме того, женщинам предоставляется психологическая поддержка, помощь в социальной адаптации и профориентации, а также возможность временного трудоустройства на оплачиваемые общественные работы.

Директор Нижегородского кадрового центра "Работа России" Людмила Егорова подчеркнула, что помимо вакансий важно предоставлять женщинам ресурсы для карьерного роста и адаптации. Для этого при центре работают "Женские клубы" – площадки для общения, обмена опытом и профессионального развития.

В регионе действует 14 таких клубов. В прошлом году их услугами воспользовались почти 2 тысячи женщин, а с начала 2025 года – уже 279. Здесь участницы могут развивать навыки, получать поддержку и консультироваться с экспертами.

Актуальная информация о возможностях трудоустройства и деятельности "Женских клубов" доступна в официальной группе центра "Работа России".

Напомним, что с 2025 года в России стартовал нацпроект "Кадры", инициированный президентом Владимиром Путиным. Он включает четыре федеральных проекта, направленных на развитие рынка труда, профессиональное образование и эффективное взаимодействие между работодателями, образовательными учреждениями и государством.