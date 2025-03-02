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Общество

Юлианна Караулова поздравила нижегородок с 8 Марта

07 марта 2025 14:02  [100] Общество

Фото: Олег Булыгин

В Нижегородской филармонии состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. Гостями мероприятия стали около тысячи человек, среди которых — жены бойцов СВО и сотрудницы силовых структур. Каждой женщине вручили цветы в знак признательности и уважения.  

Перед началом концерта губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил всех присутствующих с наступающим праздником в формате видеопослания.  

Главной звездой концерта стала Юлианна Караулова. Певица исполнила свои знаменитые хиты и несколько новых композиций.  

Одна из зрительниц, супруга участника СВО, поделилась впечатлениями: "Концерт был потрясающим – заряд драйва и положительная энергия! Нам подарили праздничное настроение, и это стало лучшим подарком к 8 Марта. Спасибо!"  

Юлианна Караулова призналась, что Нижний Новгород — один из ее любимых городов, и она всегда с удовольствием сюда возвращается. Певица отметила теплый прием публики и пожелала всем девушкам любви, радости и счастья.  

Концерт был организован правительством Нижегородской области и Домом народного единства.  

Руководитель Дома народного единства Роман Кошелев поздравил женщин с праздником: "Очаровательные, добрые, необыкновенные — от всего сердца поздравляю вас с 8 Марта! Пусть в вашей жизни всегда будет место счастью, уважению и заботе".

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Теги:
8 марта Дом народного единства знаменитости
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