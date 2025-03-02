"Газель" насмерть сбила 40-летнего пешехода в Нижнем Новгороде

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В Московском районе Нижнего Новгорода произошло смертельное ДТП. В пятницу, 7 марта, в 03:45 на проспекте Героев у дома №27 водитель автомобиля ГАЗ 330253 - мужчина 1984 года рождения - сбил женщину 1982 года рождения, которая переходила дорогу в неположенном месте.
Как сообщили в городском ГИБДД, от полученных травм пешеход скончалась до приезда скорой помощи.
По предварительной информации, основной причиной аварии стал переход проезжей части в неустановленном месте.
Статистика ДТП в Нижнем Новгороде показывает тревожную динамику: с начала года на дорогах города погибли 10 человек, что в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (2 погибших). Среди жертв шесть человек были пешеходам, пять из них нарушили правила перехода дороги.
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