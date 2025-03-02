Смертельное ДТП с пенсионеркой в Городце закончилось уголовным делом Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В отношении 19-летнего водителя, совершившего ДТП в Городце в ноябре прошлого года, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По данным следствия, 27 ноября 2024 года на улице С. Лазо водитель легкового автомобиля сбил 82-летнюю женщину, которая велосипед в руках и переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пенсионерка получила тяжкие травмы.

Выяснилось, что виновник ДТП ранее не привлекался к уголовной ответственности. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По закону, за подобное нарушение водителю может грозить до двух лет лишения свободы. Сейчас проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств происшествия.