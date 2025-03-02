Штормовой ветер идет в Нижегородскую область

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Специалисты "Нижновэнерго" приводят в готовность оборудование и аварийные бригады в связи с ухудшением погодных условий. По данным Гидрометцентра, 7 марта в отдельных районах Нижегородской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с.  

К возможным последствиям стихии готовы 283 ремонтные бригады, в составе которых 1 029 специалистов и 419 единиц спецтехники. В случае перебоев с электроснабжением подготовлено 234 резервных источника питания общей мощностью 7,6 МВт.  

Специалисты предупреждают о необходимости соблюдать осторожность в непогоду. В случае обнаружения оборванных проводов ЛЭП категорически запрещено приближаться к ним – об инциденте следует немедленно сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС.

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные в Нижнем Новгороде ожидается потепление до +6 градусов.

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Теги:
Нижновэнерго Погода
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