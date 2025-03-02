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Общество

Екатерина Генералова обсудила с Владимиром Путиным поддержку семей участников СВО

07 марта 2025 15:59  [71] Общество

Фото: kremlin.ru

В преддверии 8 Марта президент России Владимир Путин встретился с сотрудницами и подопечными фонда "Защитники Отечества". Встреча прошла в Едином центре поддержки участников СВО и их семей в Москве.  

Президент обсудил меры поддержки бойцов, ветеранов и их родственников, отметив, что государство уделяет этому особое внимание. Он подчеркнул, что многие сотрудники фонда лично пережили трагедии, и их работа особенно ценна для семей военных.  

В разговоре участвовала руководитель нижегородского филиала фонда "Защитники Отечества" Екатерина Генералова. Она рассказала о своем младшем брате Артеме Рыжове, который погиб в феврале 2023 года, попав в засаду. По ее словам, он мог получить отсрочку как студент, но отказался. Позже, получив ранение, самовольно покинул госпиталь, чтобы вернуться на фронт.  

До участия в СВО Артем Рыжов активно занимался патриотическим воспитанием, состоял в военно-патриотическом клубе "Покров" в Астрахани. В его честь в городе назвали улицу и проводят турниры по мини-футболу. По мнению Генераловой, спортивные турниры – один из лучших способов сохранить память о погибших героях.  

Она привела примеры: в память об одном из военных в регионе проводится турнир по русскому бильярду, а ее старший сын вместе с учителем-добровольцем Донбасса организует соревнования по военно-прикладным видам спорта в честь кавалера ордена Мужества.  

Еще одной темой разговора стало развитие следж-хоккея среди ветеранов СВО. Екатерина Генералова отметила, что фонд с 2023 года активно вовлекает в этот спорт ветеранов и инвалидов боевых действий, помогая им вернуться к мирной жизни.  

"Спорт дисциплинирует, избавляет от вредных привычек, дает новые цели", – подчеркнула она. По ее словам, сейчас команды фонда готовятся к Кубку защитников Отечества.  

Генералова предложила создать любительскую лигу по следж-хоккею по аналогии с Ночной хоккейной лигой. Путин поддержал инициативу и напомнил, что подобные соревнования уже проводились, а количество команд продолжает расти.  

Глава государства также высказался о проведении спортивных турниров в память о героях СВО, отметив, что важно думать о "вечном" увековечении памяти.  

"Можно и нужно называть соревнования именами наших ребят. Но если турнир со временем прекратится, память может уйти. А вот если именем героя названа школа, улица, учреждение, это сохранится навсегда", – подчеркнул Путин.  

Руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева добавила, что работа по сохранению памяти уже ведется: выпущена трилогия книг с произведениями ветеранов, на основе которых ставят спектакли и снимают фильмы.

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Теги:
Владимир Путин Екатерина Генералова СВО
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