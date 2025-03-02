Эксперт-мониторинг событий с 28 февраля по 7 марта 2025 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели –"Фундаментальные перемены и переход к грядущему новому мироустройству", "Миграционная политика и вопросы национально-культурной идентичности и безопасности", "Биржа губернаторов"- в группе динамичного роста оказался только один глава Нижегородской области – Глеб Никитин".

Федеральная тема – Фундаментальные перемены и переход к грядущему новому мироустройству

Эксперт "Минин-центра", руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения, к.филос.н. Владимир Киреев считает, что за три, или точнее 11 лет, proxy войны Запада и России, происходящей как на территории Украины, так и на других театрах военных действий, в третьих странах, в том числе в области экономики и идеологии, на различных международных площадках, ситуация в мире, на самом Западе очень серьёзно поменялась.

"Причины, заставлявшие ЕС и США начинать конфликт с Россией, значительно переосмыслены, как оказалось, они не соответствуют реальным интересам самих стран, которые этот конфликт начинали, хотя этот факт признаётся далеко не всеми.

За прошедшие годы Украина, которую Збигнев Бжезинский называл необходимым инструментом для ведения войны против России, из ценного актива превратилась в токсичный балласт. В мире начали играть новые факторы, такие как повышение важности хай-тека, возвышение Китая, возвращение России в высшую лигу в мировой политике. В связи с этим начало происходить обособление США от ЕС и ещё целого ряда стран, с переориентацией на новые союзы, страны и регионы. Начало этому процессу было положено ещё Бараком Хусейном Обамой, но без прихода Дональда Трампа процесс скорее всего бы затянулся на долгие годы и ни к каким реально измеримым результатам не привёл бы.

Сил, стремящихся оказать влияние и извлечь выгоду из конфликта, очень много, и их действия меняются в зависимости от ситуации. Из того что нам известно: уже поставленной западными странами военной техники Украине хватит вероятно ещё на полгода — год ведения интенсивных военных действий. Люди не хотят воевать, однако их запасы не исчерпаны. Украинские власти готовы отправить ещё сотни тысяч людей на войну. Командование, по существу, нигде не допустило обрушения фронта, так что о недееспособности ВСУ говорить неверно. Однако без внешней поддержки, главным образом экономической, Украина существовать долго не сможет. Что не помешает ей продолжать при поддержке ЕС войну против России весь 2025 год, а возможно и дольше.

Однако стоит держать в уме, что вся майданная Украина замышлялась как спецпроект неоконсерваторов и американских спецслужб для давления и нанесения стратегического поражения России. После прихода новой администрации Трампа вся эта деятельность оказалась никому не нужна. США фундаментально меняют всю концепцию внешней политики, в которой места для давления на Россию нет. В Киеве это прекрасно понимают. Украина добровольно приняла на себя роль провокатора и предателя, взявшего обязательства воевать для третьей стороны. А при изменении ситуации оказалось, что заказчик более заинтересован не в Украине, а в России. Дальнейшая судьба Украины в их собственных глазах - это сплошной непроглядный мрак и тупик. Дальнейшая борьба возможна и осуществима, но лишена первоначального смысла. Судьба Украины как предателя общерусских интересов странным образом повторяется в который уже раз на протяжении тысячелетия. Ресурсов у Украины хватит ещё возможно ни на один год. Но логика войны для Киева исчерпана, теперь это только война из принципа, потому что настоящий заказчик уже отказался от дальнейшей поддержки, более того назвал Украину de facto - злом.

США ведут политику восстановления собственной экономики, повышения субъектности, сделали заявку на увеличение своей зоны влияния, при этом идут по пути разрыва отношений со вчерашними партнёрами и союзниками, признавая их конкурентами в новых условиях. Идея о том, что Вашингтон при новой администрации будет провоцировать военные конфликты с Китаем и Ираном, в настоящее время не подтверждается. Напротив, Вашингтон готов идти по пути сотрудничества с Китаем и Ираном, при этом осуществляя конкуренцию в области экономики и борьбу за сферы влияния.

Решительность, с которой Белый дом приступил к реализации своей программы, удивляет: масштабная программа реиндустриализации, решительная кадровая политика, высылка мигрантов, и, что особенно интересует нашу страну, решимость закончить войну на Украине. Когда Зеленский вместе со своими европейскими друзьями начал отказываться от мирных инициатив новой администрации, то Дональд Трамп просто объявил о прекращении любой помощи Украине. Такой честности и последовательности, а вместе с тем смелости, мы давно не видели в мировой политике.

Однако, к каким результатам могут привести эти действия в реальности? Не секрет, что больше половины всей помощи Украине за последние 11 лет предоставили США. ЕС, Великобритания и иные партнёры, среди которых такие мощные экономики как Япония, Южная Корея, Австралия, предоставили вторую половину. Очевидно, что при ухудшающейся ситуации на Украине в одиночку ЕС не справится с поддержкой войны против России. Саммит ЕС+ в Лондоне явно показал это. Лидеры стран ЕС публично заявили, что в одиночку не справятся с поддержкой войны Украины против России. А ресурсы стран ЕС и вместе и по одиночке абсолютно недостаточны для продолжения масштабного противостояния. При этом противостояние теперь уже идёт не только с Россией, но и с США. Например, обсуждения на лондонском Саммите ЕС+ касались не только противостояния с Россией, но и дальнейшей судьбы всего коллективного Запада, внутри которого ситуация напоминает состояние гражданской войны. Внутри ЕС идёт борьба с трампистами, арестован Кэлин Джорджеску, осуществляется давление на Орбана, Фицо, и декларируется готовность запрета АдГ.

На фоне раскола внутри коллективного Запада либеральные, или глобалистские, круги ищут новых союзников в лице Турции, Канады, присутствовавших на Саммите ЕС+ в Лондоне. Стоит вспомнить, что ранее, вплоть до пандемии COVID 19, ярко в качестве новых лидеров глобалистской стратегии в Давосе выступали Китай и Бразилия, позиция которых по текущим событиям ещё не совсем понятна. Большинство стран стремятся остаться в стороне, не высказывая явно своей позиции, не поддерживая однозначно ни одну из сторон, что нам было выгодно все эти годы. Но всё же время подобной двусмысленности не бесконечно, в дальнейшем такая позиция будет всё меньше удовлетворять всех сильных игроков.

ЕС, в свою очередь, поставлен перед фактом необходимости признать новую реальность: он отныне лишен поддержки США, а следовательно, оказался вынужден выстраивать собственную субъектность, чего делать ему категорически не хочется. ЕС, несмотря на свою экономическую мощь, в настоящее время самый слабый из мировых игроков. США, Китай, Россия, Индия - все превосходят Брюссель по уроню субъектности, даже несмотря на то, что имеют гораздо меньшее количество ресурсов. А Китай и США превосходят ЕС и по хай-теку.

Идея европейских элит в конце 20 го - начале 21 го века сделать ставку на концепцию продвижения "мягкой силы", основанной на экологических технологиях, на продвижение гендерных экспериментов, расовой и мультикультурной политики как основе доминирования в XXI веке, оказалась проигрышной стратегией. Вложив миллиарды, перестроив свою экономику и социально-политическую систему под эту идеологию, потратив четверть века, правящие круги стран ЕС оказались в чрезвычайно трудной ситуации необходимости признания поражения по всем направлениям. Идея региона Евроафрика стремительно терпит поражение в конкуренции с Китаем, Индией и Россией. Россия и постсоветское пространство в значительной мере потеряно для ЕС. А, кроме того, европейцам не вернуть ни времени, ни денег, потраченных на реализацию этих программ, потерпевших, по сути, поражение. Вперёд вырвался Китай, по всем направлениям опережая Европу. Россия утрачена как рынок и партнёр, но и победить, а, следовательно, захватить её ресурсы, не удалось. Одновременно с этим США отказываются от тесных отношений с Европой. Очень плохая ситуация для Европы.

Однако, осознание тяжелого поражения иногда становится шансом для начала новой стратегии. Сегодня для Европы тяжкой необходимостью является поддержка Украины. В целом, для стран ЕС есть два выхода из ситуации:

- Встраивание в трампистскую парадигму и признание позиции Вашингтона по Украине, что означает критическое сокрушение поддержки и фактическое принуждение Киева к миру;

- Курс на конфронтацию с Вашингтоном, тогда Украина становится площадкой для войны не только против России, но и против США. В данном случае ЕС будет искать сторонних партнёров для усиления своей позиции, в том числе в лице Китая, Индии, Бразилии и Турции.

И вот уже прошедший 6 марта саммит ЕС в Брюсселе показал, Европа намерена двигаться по второму варианту. Продекларировано масштабное вливание денег в военную промышленность, порядка 800 миллиардов евро, создание собственных вооружённых сил и ориентация на конфронтацию с Россией. Что это означает? ЕС превращается из политико-экономического в военный альянс, нацеленный, главным образом, против России. Эммануэль Макрон одновременно с проведением брюссельского саммита заявил, что Франция будет обеспечивать ядерный аспект в системе вооружённых сил Европы, направленные против России. Турция прямо присоединилась к европейскому ультиматуму против России, участвуя в обоих саммитах, и даже готова внести существенный вклад в противостояние с Россией.

Было долгое время интересно, какова же официальная позиция Китая по всему происходящему, и вот ответ, по крайней мере частичный: спецпосланник Китая по европейским делам Лу Шае выступил с полной поддержкой позиции Европейского Союза по Украине и по отношениям с США. По словам Лу Шае политика Трампа "наглая и деспотичная" в отношении к Евросоюзу, а вот по переговорному процессу, по его словам, необходимо учитывать мнение всех сторон, в том числе ЕС. Напомним, что Европейский Союз как раз прямо не хочет мирного решения вопроса, желая нанести поражение России на поле боя.

Позиция России по крайней мере на данный момент выглядит выигрышной. Россия резко повысила свою международную значимость, вернулась в высший эшелон мировой политики. Москве удалось выстроить сеть международных союзов в свою пользу, сохранить работоспособную экономику. Поворот в политике США даёт возможность перезагрузить отношения с Вашингтоном, создав плодотворные отношения, чего не было сделано в период с 1991 по 2014 годы. Однако, Россия, фактически начав «революцию национализмов» в мировой политике, или «революцию многополярности», наименее глубоко продвинулась в этом направлении. В значительной степени внутри страны всё осталось на уровне деклараций, не дойдя до фактической реализации. Россия – страна, провозгласившая консерватизм и собственную субъектность в качестве национальной идеологии, наименее серьёзно реализовала эти принципы на практике. Импортозамещение реализовано в незначительной степени, отказа от замещающей миграционной политики не произошло, осуществляется на практике подчинение международным организациям, сохраняется влияние олигархата, фактически имеющего глобалистский, антинациональный характер. В публичном поле под маской патриотизма действует широкий сонм СМИ и экспертов, работающих на внешние центры влияния, подчиняющих пропаганду интересам внешних игроков. Так что на волне оптимизма, который носит вполне обоснованный характер, не стоит совсем уж впадать в эйфорию, ситуация может легко повернутся и в негативном направлении, существует целый спектр возможных Force Majeure, способных существенно осложнить нам жизнь.

Однако, и недооценивать достижения России тоже неправильно. В целом, Россия является выигрывающей силой. При сохранении существующих трендов имеет хорошие перспективы для собственной экономики, социального устройства и международного положения. В мире происходят быстрые и фундаментальные перемены, то, что называется «идеальный шторм», сопровождающий переход к грядущему новому мироустройству. На данный момент совершенно неочевидно каким он будет, но очевидно, что ничего не останется прежним, что бы это ни значило".

Федеральная тема – Миграционная политика и вопросы национально-культурной идентичности и безопасности

Эксперт "Минин-центра", доцент ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Сергей Кривов отмечает, что 5 марта 2025 года Президент РФ на расширенном заседании коллегии МВД дал поручение в течение этого года разработать и представить на утверждение новую Концепцию государственной миграционной политики России.

"Дело в том, что, во-первых, в 2025 году истекает срок действия предыдущей концепции. Во-вторых, в речи президента прозвучали основные приоритеты, которые должны найти отражение в новом тексте. Это, прежде всего, «безопасность общества и граждан, сбережение культурной идентичности». Особенно подчеркивалась необходимость пресечения каналов нелегальной миграции и активное использование современных инструментов миграционного контроля, включая отказ от бумажной миграционной карты. По сути, речь идет о так называемой «секьюритизации» миграционной политики, то есть её понимания в категориях доктрины национальной безопасности и об усилении заградительных мер в отношении мигрантов. В этой связи же следует воспринимать и упомянутую президентом необходимость более селективного подхода к привлечению новых граждан, включая «возвращения соотечественников», привлечения иностранцев, «разделяющих наши традиционные ценности», а также иностранных специалистов, имеющих высокую квалификацию.

Очевидно, что эффективность миграционной политики не в последнюю очередь будет зависеть от готовности региональных властей реализовывать стратегическое видение федерального Центра. И здесь Нижегородская область вновь оказалась в центре внимания, став участником пилотного проекта наряду с Москвой, Московской, Самарской, Новгородской областями и Краснодарским краем по апробации модели сопровождения и переезда иностранных граждан, разделяющих российские духовно-нравственные ценности. При этом речь идет о переезде граждан из недружественных стран, включая получившего недавно российское гражданство руководителя "Областного кадрового агентства" Якоба Пиннекера.

Однако наиболее резонансной стала инициатива нижегородских властей о приостановке выдачи патентов иностранцам с октября прошлого года. Раздавались критические голоса, что это в конечном итоге лишит регион рабочих рук и повысит издержки. Тем более, что руководитель Татарстана Р. Минниханов, где выдается рекордное для ПФО количество патентов, напротив, заявил о том, что в текущих условиях России невыгодно останавливать приток рабочей силы из-за рубежа.

Чтобы оценить суть происходящего надо принимать во внимание некоторые нюансы. Речь идет лишь о новых заявках на получение патента. Миграционные структуры Нижегородской области по-прежнему продолжают обслуживать и продлять старые патенты. Важно также понимать, что такое «патент» с точки зрения статуса иностранного гражданина на территории Российской Федерации. В современном виде система была введена в 2015 году и распространялась на представителей стран, которым для въезда в Россию не требуется виза. Исключение составляют граждане стран Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан), налоговые системы которых согласованы на многосторонней основе.

Другими словами, речь идет главным образом о гражданах Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Молдовы. С другой стороны, для граждан этих стран не закрывается возможность на получение Разрешения на временное пребывание (РВП). При этом РВП выдается по специальным квотам и предполагает процедуру отбора. Не следует забывать, что РВП имеет и ряд преимуществ. Во-первых, дешевле, поскольку здесь фиксированная государственная пошлина, а в случае с патентом регионы сами устанавливают цену. Так, плата за сам патент вместе с авансовыми налоговыми платежами может достигать 100 тыс. рублей в год, что ставит под сомнение «дешевизну рабочих рук», получаемых российскими регионами от «патентных» мигрантов. Во-вторых, если РВП выдается на 3 года, то патент максимум на год, что стимулирует «маятниковую миграцию», увеличивая приток случайных лиц, не имеющих стимулов адаптироваться к российским реалиям и представляющих собой вызовы как с точки зрения усугубления криминогенной ситуации в регионах, так и с точки зрения качества самой рабочей силы. Получение РВП в отличие от патента дает право иностранному гражданину подавать заявление на оформление вида на жительство, что предполагает формирование его более устойчивой связи с Россией, а значит и дополнительные стимулы к интеграции в российское общество.

Не надо забывать и ещё одно обстоятельство. Постепенно доля мигрантов из бывших союзных республик сокращается. Большинство населения этих стран, несмотря на геополитические коллизии, сохраняет некоторые общие черты, сформировавшиеся за три поколения жизни в рамках одного государства, включая знание русского языка, сходные ментальные черты, общие традиции системы образования и так далее. С другой стороны, Россия подписывает соглашения о безвизовом режиме со многими государствами дальнего зарубежья, что автоматически может привести к появлению у нас людей абсолютно без навыков социальной адаптации в российском социуме. В этой связи система патентов может нести в себе определенные риски не только с точки зрения экономической выгоды, но и принимая во внимание вопросы национально-культурной идентичности и безопасности".

Региональная тема – "Биржа губернаторов" - в группе динамичного роста оказался только один глава Нижегородской области – Глеб Никитин

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин отмечает, что в начале 2025 года Нижегородская область приступила к запуску приоритетных региональных проектов, которые будут осуществляться при поддержке органов федеральной власти и в рамках нового пакета национальных проектов.

"Эта, казалось бы, чисто техническая задача на деле представляет собой совокупность значительных событий региональной публичной политики, привлекающих внимание как СМИ, так и экспертов. Все крупные проекты требуют основательных согласований с федеральными чиновниками, по своим направлениям отвечающими за реализацию нового пакета национальных проектов России. По Нижегородской области такие согласования происходили в ходе серии визитов в Нижегородскую область гостей из правительства РФ, Государственной Думы, крупных федеральных финансовых организаций.

Так, Гендиректор РЭЦ В. Никишина и председатель ВЭБ И. Шувалов посетили Нижний Новгород в рамках решения задач по активной поддержке экспортных инициатив высокотехнологичных компаний Нижнего Новгорода и расширения географии поставок их продукции на внешние рынки.

В ходе визита гендиректора АСИ С. Чупшевой губернатор Нижегородской области Г. Никитин провел заседание регионального Совета по улучшению качества жизни, где были представлены достижения региона в работе по поддержке семьи и детей, были рассмотрены перспективные вопросы поддержки семьи, рождаемости, многодетности и укрепления здоровья.

Визит председателя ПСБ П. Фрадкова и его рабочая встреча с губернатором Нижегородской области позволили обстоятельно обсудить расширение взаимодействия между банком и региональным правительством по вопросам финансирования строительства нового жилья в городах с высокой концентрацией предприятий ОПК — Сарове, Арзамасе и Дзержинске, а также по поддержке флагманских инфраструктурных инициатив и ряда концессий по развитию территорий в Нижнем Новгороде. Вместе с зампредом Госдумы Викторией Абрамченко Глеб Никитин обсудил ход реализации проекта «Экономика замкнутого цикла» в Дзержинске, который охватывает производственные предприятия «Окапол», НИИНТЦ «ДорНау» и заключительную стадию строительства экотехнопарка.

В сопровождении Глеба Никитина заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин посетил ряд строящихся объектов, в том числе станции метро, IТ-кампус. Были рассмотрены возможности нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» и перспектива их использования для создания в регионе комфортных городов, сёл, деревень. Визит министра труда и социальной защиты правительства РФ А. Котякова был нацелен на согласование вопросов по реализации нового регионального проекта «Основа», нацеленного на совершенствование системы дополнительных выплат по рождению детей. Весь этот «десант» высокопоставленных чиновников активно освещался в СМИ. Не остался он незамеченным и для экспертов-аналитиков. Эксперты из «ПолитБрокера» подвели итоги за февраль. И на «Бирже губернаторов» в группе динамичного роста оказался только один глава региона – Глеб Никитин. А в рейтинге регионов по объёму законтрактованных инвестиций, полученных в рамках концессионных соглашений, Нижегородская область вошла в тройку лидеров".